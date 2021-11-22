逾百私募基金、創投 掃貨北交所新股

北京證券交易所（北交所）在11月15日正式開市，經歷一周的交易後，另一個重點戰場也浮出水面，超過百家私募基金（PE）、創投（VC）搶占北交所新股，大幅掃貨並爭取戰略投資資格。

界面新聞報導，在北交所開市首周，出現不少PE、VC的身影積極布局的狀況。業內人士分析，北交所當前已開始刺激這些投資機構，將部署方針轉向「投早投小」，使整個投資階段大幅前移。

據Wind數據顯示，北交所首批上市的81家公司中，各類入圍VC、PE合計數量過百家，包括政府引導基金、明星創投基金、產業基金等，更有多達60家的各類創投基金成為前十大流通股股東，在總數中占比逾74％。

當中有幾家機構動作積極，例如晨鳴資管透過旗下5檔產品密集參與新股投資、戰略配售等，並在北交所首批81家企業中取得25家的戰投資格，累計戰略配售規模多達人民幣（下同）1.26億元。81家企業中，有10家是在15日當天上市，晨鳴資管還參與當中多達7家的戰略投資者，從中收益匪淺。

此外，許多資本在81檔標的中都鎖定共同目標，如大地電氣、中設諮詢、科達自控三家企業背後，都同時有盈科資本、德同資本、深創投的參與。

報導綜合業內人士分析稱，雖然這些基金投資與收益方式有區別，但核心都是看好企業的長期發展能力，較多基金以戰略配售或定增的方式參與。

業內人士分析，北交所有幾個特點讓資本受益，一是其規則縮短退出時間，二是退出後獲得的資金可用於循環投資，所以北交所的成立有利資本更快回籠資金，形成良性的「投、管、退」內循環。

專家也預計，當前北交所的熱潮將刺激資本往「投早投小」的方向布局，整個投資階段往前移，也會讓許多「專、精、特、新」的小公司、小項目受到更多關注。

截至11月19日，北交所首批上市的81檔股票在首周合計成交212.49億元。當中，71檔平移股票累計成交130.1億元，10檔新股全部上漲，平均上漲123.91％。