寒流發威 A股製糖業、漁業受凍

大陸中央氣象台21日接連發出寒潮（即寒流）、暴雪、海上大風三大預警，21日晚間至23日晚間，大陸多地氣溫明顯下降。A股上市的製糖業者中糧糖業此前已公告，受到極端天氣影響，經濟損失將影響其2021年度淨利人民幣（下同）1.8億元至3億元。

證券時報報導，大陸中央氣象台21日傍晚6時發出寒潮藍色預警，21日晚間8時～23日晚間8時，大陸西北地區東南部、華北東部和南部、東北地區東部、黃淮及以南地區氣溫普遍下降6度～10度，其中黃淮東南部、江淮、江南東部等地的部分地區降溫幅度可達12度，局部地區降溫幅度更達到14度以上。

中糧糖業18日盤後公告，10月以來，受到反聖嬰現象極端天氣影響，公司所屬甜菜製糖企業中糧屯河博州糖業有限公司、新疆四方實業股份有限公司等公司原料採收期間頻繁出現雨雪天氣，尤其是11月4日至5日，北疆區域遭遇近45年來最強寒流，其中伊犁昭蘇區域甜菜地塊實測溫度負27度。

根據中糧糖業初步統計，此次災害造成約9.6萬畝甜菜受災，約占產季原料面積的20％，造成中糧糖業的經濟損失將影響2021年度淨利。中糧糖業指出，在災情發生後，已啟動災情應急預案，目前原料搶收工作仍在進行中。

受此消息影響，中糧糖業19日股價大跌6.29％，22日則收漲0.1％至9.84元。近一個月，中糧糖業股價累計上漲1.44％。

第一財經報導，A股上市公司中水漁業22日表示，暫未收到第一線回報寒流影響，將做好調撥漁場、生產等預案。另一A股上市公司兗州煤業則表示，若寒流加劇，公司煤炭銷售量將略有增加。

市場分析，從抗寒角度來看，取暖、禦寒、除冰等公司產品可能會受到市場關注。從傳統經驗來看，取暖首選是燃氣公司，禦寒則是服裝消費公司。除冰則包括鏟雪、掃雪及融雪劑等，在市場上都可以找到相應的公司。此外，天氣寒冷可能引發疾病，在疫情尚未結束情況下，醫藥或許會再受到市場關注。