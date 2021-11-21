滅火元宇宙 10家陸企被盯上

大陸「元宇宙」（Metaverse，又譯後設宇宙）概念席捲A股市場，自10月中下旬起概念股迎來第二波慶祝行情，但愈來愈多公司試圖搶進概念族群，引發監管單位注意，11月以來，已陸續有約十家公司收到監管函，試圖為這股狂熱降溫。



陸股「元宇宙」狂熱自10月中下旬再度爆發，這種後續建設宇宙的概念可連結至各行業，遊戲、智慧財產甚至設計等文娛類股大量出現飆股，上市公司紛紛主動公告有規劃相關業務。



當地最知名標的、遊戲公司中青寶股價自10月中旬以來，一度漲逾200％。涉IP的中文在線也發出公告，成立相關部門且與騰訊、百度等網路巨頭合作，股價飆漲至三年多來新高。



這已是陸股第二波元宇宙行情。值得注意的是，在9月中上旬的首波行情中，就是因為監管單位質疑市場過熱頻發關注函，加上官媒撰文批評，向市場潑下冷水，顯見官方有意如法炮製，再次出手降溫。



北京商報統計，11月以來已至少有十家公司收到監管下發的關注函或監管函，要求說明其業務與打造虛擬宇宙究竟有何關聯、有何實質進展，防範上市公司「蹭熱點」、刻意炒作。



包括中青寶、易尚展示、中文在線、佳創視訊等知名標的都收到關注函，多數公司也均回應元宇宙業務仍在探索階段，或是僅調主營業務與該概念的關聯。



甚至有許多公司撇清關係，譬如新國脈、嘉凱城、天億馬、易天股份、新元科技，表示業務不涉及該概念。新國脈公告稱：「公司相關業務尚處探索階段和投入期，目前處於虧損狀態；相關產品與理論上的元宇宙存在很大差距，未來發展存在較大不確定性」。



報導指出，不少股民看到概念就狂歡，但目前相關業務還沒有具體型態，許多涉及VR、AI、虛擬現實、區塊鏈的公司都能稱與打造虛擬宇宙有關，連中文在線這種出版文學行業也認為旗下IP能建構互動世界，所以監管單位與官媒才頻繁出聲，避免資金全部流入還沒有具體輪廓的概念。



報導也點名，包括大富科技、佳創視訊等近期漲停的概念股，甚至在2021年前三季是呈現虧損狀態，且已是連續多年扣除非經常性損益後虧損。另外，也有遊族網絡、易尚展示、星輝娛樂等概念股，在2021年前三季呈現淨利下滑。