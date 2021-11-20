3年利潤全賠光 股價卻飆漲 陸豬肉股可抄底？

大陸豬肉價格近月來嚴重下跌，多家上市豬企第三季財報成績虧損規模高達人民幣（下同）數十億元，然而，養豬行業深度虧損尚未改善，豬企股價卻率先抬頭，自7月底以來，上市豬企股價大幅反彈，新希望、牧原股份等個股反彈幅度近50％。

騰訊新聞報導，上市豬企的股價自2月份以來一路下滑，截至7月底，豬肉類股整體下跌三成，有「豬中茅台」之稱的牧原股份、新希望等股價，更直接腰斬。市場分析，豬價平均每3年完成一次波動，週期性較強，應「在價格底部吃豬肉、買豬企股票」。

然而，許多豬企已遭受嚴重衝擊，正邦科技財報顯示，公司前三季累計虧損76.27億元，而其2018至2020年間合計利潤僅為75.84億元，意即公司在9個月間已經虧掉過去3年的利潤。

正邦科技虧損主因正在於期內生豬銷售，較2020年同期上漲一倍。財報顯示，正邦科技2021年前三季銷售生豬約1,184萬頭，但受豬價下跌影響，淨利潤大跌240.39％。

儘管大陸豬企仍處於深度虧損，豬肉價格亦深陷低谷，股市資金卻搶先湧入。自7月末以來，大陸豬肉類股整體反彈21％，牧原股份、新希望反彈幅度更將近50％。

報導引述中信建投證券農業分析師王明琦表示，這是由預期見底帶動的股價上漲。市場透過觀測能繁母豬的去化幅度指標，預計未來會出現周期反轉拐點，部分資金預估周期反轉拐點可能會在2022年年中或下半年到來。

豬企方面，牧原股份18日公布定增計劃，預計將募資60億元用於補充流動資金。王明琦認為，此舉顯示企業對未來的信心，也顯示在養殖業不景氣時，擁有充足現金流的重要性。

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