陸榨菜、調味料齊漲 網友:泡麵搭檔要解散了

繼醬油、鹽、醋等調味料相繼漲價後，有「大陸麵業第一股」之稱的克明食品，以及另一A股上市公司涪陵榨菜日前相繼上調產品價格。初步統計，自10月下旬以來，A股至少有13家食品業上市公司宣布產品漲價，此一消息也使不少大陸網友叫苦連天。

時代週報報導，「涪陵榨菜宣布漲價」消息一出，此話題迅速衝上微博熱搜榜，部分網友發文表示「我的泡麵搭檔要解散了，只能啃饅頭了」、「打工人的食品又貴了，除了工資還有沒漲的嗎？」

陸媒紅星資本局報導，大陸調味料巨頭海天味業於10月25日調漲醬油、蠔油等產品出廠價格，漲幅為3％至7％不等，打響漲價第一槍。大陸食品業分析師朱丹蓬此前表示，資本市場對海天味業的利潤並不滿意，漲價是必然，但整體漲價幅度不高，預計對銷售不會造成太大影響

另外，有「大陸最大製醋企業」之稱的恒順醋業、調味料業者加加食品也陸續調漲產品價格。此外，克明食品在11月12日公告，將於12月1日起上調各系列產品價格，這也是該公司自2012年上市以來首次公告漲價，其主要產品為麵條、麵粉等。涪陵榨菜日前則宣布，調漲部分產品出廠價格3％至19％不等，已於11月12日下午5時開始實施。

上述公司漲價的原因大多是「成本持續上漲」，包括原材料、運輸、人工、能源等成本費用上漲所致。

IPG首席經濟學專家柏文喜指出，克明食品加入漲價陣營，在一定程度上會帶動麵類企業的漲價風潮，但是各家企業消化成本壓力、轉嫁成本壓力的能力不同，因此在具體反應方面也不盡相同。

平安證券報告指出，受到行業競爭及傳導週期影響，產品漲價較原材料成本上升存在一定的滯後期，產品漲價較原材料成本上漲，一般有一季至兩季的滯後。例如2021年8月，榨菜原料莖用芥菜成本上漲，有投資者提問涪陵榨菜是否有影響，該公司回應，莖用芥菜價格上漲所產生的成本壓力，將會在下半年至2022年上半年期間顯現。

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