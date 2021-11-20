違反反壟斷法 大陸再罰阿里、騰訊等網企

大陸市場監管總局20日上午公布，對43起未依法申報違法實施經營者集中案件立案調查後，近日做出行政處罰決定，對涉案企業分別處以人民幣50萬元罰款。

新浪財經報導，這43起個案涉及阿里巴巴、騰訊、百度、阿里健康、京東、蘇寧易購等多家知名網企巨頭。其中阿里涉及收購高德軟件、魅族科技、大搜車等的多宗股權案。

另外，騰訊涉及個案計有收購北京騰康匯醫科技、中國醫療在線、天津五八金服、瀋陽美行科技等多宗股權案，以及與阿里收購永楊安風(北京)科技股權案等。北京百度則涉及與南京網典收購南京信風網絡科技股權案。

大陸市監總局表示，經過調查，上述案件均違反了「反壟斷法」第21條，構成未依法申報違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。

市監總局稱，本次公布的案件均為過去應當申報而未申報的交易，案件數量多、涉及企業廣泛、交易時間跨度較長。依法處理未依法申報案件，既能保障各類市場主體公平參與競爭，維護反壟斷法權威，不斷優化公平、透明、可預期的競爭環境；又能有效督促企業提升合規意識和能力，推動企業和行業持續健康發展。

報導指出，大陸政府當前積極推進反壟斷監管，大陸反壟斷局本月19日剛剛正式掛牌，成為今年大陸繼推動修正反壟斷法後，在反壟斷規範中又一重要舉措，也是反壟斷執法機制的新起點。