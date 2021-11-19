潑元宇宙冷水 陸官媒：讓子彈飛一會兒

大陸當地「元宇宙」（Metaverse，又譯後設宇宙）概念夯爆，A股已在9月初、10月中下旬掀起過兩波高潮，但近期熱度已引發監管層注意，深交所不但發函關切多家公司，官媒人民日報18日更批評應該「讓子彈飛一會兒」，使A股元宇宙概念股18日崩盤大跌。

綜合陸媒報導，為防範這股虛擬新世界引發的市場過熱，上周深交所陸續發出關注函給10多家A股上市公司，故近期陸股「元宇宙」概念股在頂部區間進行整理。

然而，大陸官媒人民日報18日更是大澆冷水，對此提出批評，導致A股該族群暴跌，指標股中青寶大跌7.29％，另一指標中文在線跌逾7％，佳創視訊、會暢通訊等個股跌逾9％。

人民日報當日撰文稱：「元宇宙概念的走紅，背後有著相應的技術支撐和社會生活因素。」點名目前VR、AI、區塊鏈、5G等技術發展日漸成熟，加上新冠疫情促使線上辦公社交需求大增，讓外界對虛擬世界充滿幻想。

但人民日報表示：「雖然元宇宙似乎擁有廣闊空間和多種可能，但目前還是一個尚未成型的新興事物。」文章指出，這種虛實互通，無論在技術、法律、道德等層面，都還有很長一段路要走，且當中已有各類型的騙局出現斂財。

文章強調，新概念究竟「是資本炒作還是新的賽道，是新瓶裝舊酒還是科技新突破，下結論前不妨讓子彈飛一會兒。」