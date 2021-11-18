阿里巴巴殺入網約車市場 月內連投2家

大陸硝煙四起的網約車領域又有巨頭出手。17日晚間，大眾交通公告表示，大眾出行擬增資擴股引入投資人阿里巴巴，將分兩期向大眾出行投資4,000萬元人民幣，持股比達10％。而本月9日阿里巴巴與螞蟻集團也剛以2.8億美元入股哈囉出行。僅一個月內，阿里巴巴連投兩家網約車平台，似乎也意味資本重新看好網約車市場的機會。

此外，據不完全統計，阿里系連同螞蟻金服在內的經濟體，在出行領域已經投資、併購超過30家企業，包括哈囉出行、永安行、滴滴出行、高德軟體、小鵬汽車、大搜車、花生地鐵等，投資範圍涵蓋出行平台、基礎設施、工具服務等上下游全產業鏈。

據界面新聞報導，大眾出行所屬的網約車行業，一直是出行領域中競爭最激烈的行業，業內人士認為，當前網約車市場仍有較大發展空間，出行市場模式將呈現多元化。特別是今年滴滴遭遇下架危機後，大陸第二梯隊的網約車平台爭相發力爭奪市場。

實際上，相較今年上半年，多家網約車平台7月之後的訂單量都有大幅提升。依照大陸交通運輸部日前公佈數據顯示，2021年6月大陸國內月訂單量超過30萬單的網約車平台共有13家，到了10月增加至18家，還有不少平台的月訂單量在今年7月後首次突破30萬單。

（旺報 吳泓勳）