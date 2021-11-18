恒大衝擊 物業公司赴港IPO熄火

近幾年大陸物業公司掀起赴港上市熱潮，光是2021年上半年，仍有多家物業公司成功在港掛牌。但下半年起，大陸地產商恒大集團等債務風暴愈演愈烈，房市氣氛驟變，連物業公司也遭到波及。目前尚有20多家物業公司在港交所排隊等待IPO，幾時核准放行皆為未知數。

中新網報導，2020年可說是物業公司在港上市的黃金時期，此一氣氛一直延續到2021年上半年。但進入下半年，上市節奏突然熄火，自從8月到11月初的100多天，沒有一家物業企業在港股上市，直到11月10日，才有京城佳業成功登陸港交所。包括京城佳業在內，2021年僅有11檔物業股在港新上市，暫時遜於2020全年的17檔。

據統計，目前A、H股一共有50餘檔物業股。而仍在港交所排隊等待IPO的物業公司尚有20餘家，排隊數量創歷史新高。

報導分析，物業企業上市驟然降溫，一方面是規模較大的物業公司已相繼上市，餘下的中小公司由於體量、盈利上存在不足，資本市場並不看好。以京城佳業來說，即便成功在港交所掛牌，但上市後股價卻連三天下跌。餘下排隊的物企，管理面積多數都只有幾千萬平方公尺，上市後的估值同樣面臨考驗。

另一方面，房地產市場在下半年驟變，也牽連到物業公司。中指研究院物業事業部常務副總經理牛曉娟分析，隨著2021年房地產市場的遇冷和政策面的收緊，地產開發公司估值持續下降，經營壓力不斷提升，市場對物業服務企業的預期有所下降。牛曉娟表示，當地產母公司面臨現金流壓力時，物企成「回血」主力而被出售的可能性增大，即使能上市，未來發展的不確定性也會增加。

延伸閱讀

許家印救恒大 傳近半年變賣304億資產

傳人行出手 為接手恒大尋解方

佳兆業再遭降級至C 一個月跳水6級

科技自立 陸建關鍵企業白名單