深交所關切 寧德時代增資案瘦身逾2成

深交所進行關切後，A股上市的鋰電池巨頭寧德時代15日晚間公告，對此前的定增預案進行調整，募資總額由人民幣（下同）582億元的頂峰，下調至不超過450億元。與寧德時代最初拋出的創紀錄定增募資目標相比，縮水近23％。

時代週報報導，上述方案仍需經過深交所審核通過、大陸證監會同意註冊後才可實施。而寧德時代主動為該定增計畫「瘦身」的主因，可能是為了順利通過監管審核。

寧德時代16日股價波動不大，終場收跌0.81％至614.97元。但A股的寧德時代概念股受此影響走弱，科士達、長安汽車、邵陽液壓、弘信電子紛紛跟跌。

36氪報導，早在8月12日，寧德時代拋出582億元的定增方案，一度引發市場熱議，因為此一融資規模超過90％以上的A股上市公司市值。深交所隨後向該公司發出問詢函，要求其說明「是否過度融資」。寧德時代則回覆，目前的財務狀況無法完全符合未來發展的資金需求，不存在過度融資的情形。

路透報導，寧德時代15日公告的新方案顯示，決定取消寧德時代湖西鋰離子電池擴建專案（二期）、補充流動資金兩部分資金用途。原本這兩部分的擬使用募資額分別為31億元、93億元，合計為124億元。

同時，原先計畫投入寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產基地專案（車裡灣專案）項目的資金為54億元，調整後的方案為投入46億元，減少了8億元。另外，福鼎時代鋰離子電池生產基地專案、廣東瑞慶時代鋰離子電池生產專案一期、寧德時代新能源先進技術研發與應用專案三個專案的資金投入，則保持不變。

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