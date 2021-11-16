許家印救恒大 傳近半年變賣304億資產

為了拯救面臨財務危機的中國恆大集團，從7月1日至今，創辦人許家印變賣個人資產，或以質押股權等方式籌措資金，累計已向集團投入超過人民幣70億元（約新台幣304億元）。

根據第一財經報導，為了履行對投資人的承諾並保護其利益，同時實現復工保交樓，許家印持續變賣個人資產，為恆大輸血續命。

報導引述親近許家印的相關人士說，從7月1日至今，為了維持集團的流動性，許家印已透過變賣個人資產或質押股權等方式籌措資金，累計已向集團投入超過人民幣70億元，藉此維持龐大的恆大集團基本的營運。而在這段期間，恆大沒有融資、銷售全面停擺，但要保證恆大財富每月10%的兌付、總部員工的薪水、境內外債券的利息，以及推動全國各地專案復工、復產。

這名知情人士表示，「目前都是許家印個人籌錢在為恆大續命。」

報導提及，近期有關許家印變賣個人資產的消息在市場上廣為流傳。相關的訊息包含許家印已把香港的3棟別墅和廣州、深圳的豪宅，以及幾架私人飛機都變賣，此外還有不少的個人資產被用以抵押換取現金。

今年8月間，陷入財務危機的恆大發布公告，正在與投資者接觸，探討出售旗下恆大物業、恆大新能源汽車的部分資產，隨後傳出其中一個潛在買家為小米集團；另一方面，恆大日前擬將其下恆大物業51%股權售予另一個不動產巨頭合生創展，最終卻告失敗。這項成交案一度被視為恆大起死回生的救命稻草。

報導也提及，雖然恆大近期多次發生債券利息逾期未能兌付的情形，持續讓市場擔憂。不過總能在30日的寬限期到期之前支付，避免違約的情形發生。

報導指，最近一次恆大「壓線」兌付是在11月11日，恆大於當天支付了3筆美元債利息，合計約1.48億美元。11月11日正是3筆債券利息支付寬限期的最後一天。