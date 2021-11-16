習拜峰會建護欄 管控台海安全

全球矚目的中美元首峰會「習拜會」16日上午以視訊方式登場，針對經貿、安全、氣候、能源、疫情等議題交鋒，雙方同意以建設性方式管控分歧與敏感問題，避免兩國關係發生衝突。值得注意的是，台海安全罕見成為中美峰會主要議題，兩國對此仍針鋒相對，各說各話。

美國總統拜登自2021年1月上任以來，延續川普時期對中國強硬的路線，中美關係依舊緊繃。尤其共軍頻繁在台海周遭軍演，中共軍機亦頻頻騷擾我西南空域，令地區緊張情勢升溫。本次「習拜會」為兩人首次以元首身分在線上交鋒，台海議題在會前就被預期是會談焦點。

綜合外媒報導，16日「習拜會」中美各有6人參與這場峰會，除習近平和拜登之外，還包括雙方的外交和經貿高層。中方地點選在人民大會堂東大廳，美方則是在白宮羅斯福廳與會，峰會全程約3個半小時，過程氣氛和緩。

針對當前中美關係，習近平表示，要以建設性方式管控分歧和敏感問題，防止中美關係脫軌失控。雙方可以利用兩國外交安全、經貿財金、氣候變化團隊等對話管道和機制平台，推動務實合作，解決具體問題。習近平說：「我們要把穩舵，使中美兩艘巨輪迎著風浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞。」

拜登表示，中美有責任確保兩國的競爭不會演變成衝突，雙方需要重建共識的護欄以防止發生衝突。

但談及台海問題時，習近平強調，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎，當前「台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖倚美謀獨，而美方一些人有意搞以台制華。這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚」。

習近平警告，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，中國將不得不採取斷然措施。據央視報導，拜登表示，美方致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支援台獨，希望台海地區保持和平穩定。

不過，白宮公布的新聞稿並無提到「拜登不支持台獨」，而是著重強調美國的戰略模糊政策。拜登表示，美國仍然致力於以台灣關係法、三個聯合公報，以及對台六項保證為指導的一中政策，美方並強烈反對單邊改變現狀或危害台海和平與穩定。