習拜會16日登場 聚焦台海議題

「習拜視訊峰會」16日上午登場，這是自美國總統拜登上任以來，中美元首首次進行正式會談。隨著台海緊張局勢升溫，如何緩和中美在台海的摩擦，預料將是此次習拜會的重要議題。美國官員15日表示，美方希望透過此次峰會降低美中衝突的可能性，並為兩國競爭劃定部分條件。

路透15日引述美國官員透露，美方希望藉由這場會議減少美中發生衝突的可能性，也為兩國未來的競爭劃定部分條件。此外，拜登計畫藉此向中國國家主席習近平表示，「中國必須像一個負責任的國家一樣遵照規則行事」。

拜登自1月上任之後，雖曾兩度與習近平通電話，但受疫情和中美關係不佳影響，遲至今日兩人仍未正式會面，已創下近30年來美國總統上任之後未與中國領導人會面的最長時間記錄。此次「習拜會」雖以視訊方式舉行，但將比照正式峰會的規格，習拜兩人將率領重要官員共同與會。

在「習拜會」議題方面，除了台海議題，雙方將在貿易、網路威脅、氣候和人權等進行討論。紐約時報指出，拜登與習近平這次會晤可能氣氛緊張，因為兩人都要應對更有爭議的問題，包括中國在南海不斷擴張軍事、中國駭客入侵美國企業和政府電腦系統、中國人權問題，以及中國對台灣持續不斷施加壓力等。

其中，台海議題無疑是中美關係當前最大的分歧點。不過在習拜會前夕，美國高層官員語調放緩，為峰會營造較好氣氛。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）11日表示，「美國不尋求改變中國，而是希望與中國共存。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）13日與中國國務委員兼外長王毅通話時，呼籲中國「以符合台灣人民的意願和最佳利益的方式，展開有意義的對話，和平解決台海兩岸議題」。王毅則對美方近期在台灣問題上的錯誤言行表明嚴正立場，若美國真想維護台海和平，就應當明確、堅定地反對任何台獨行徑。

中國外交部發言人趙立堅15日表示，根據雙方商定，習近平將與拜登針對事關中美關係未來的戰略性問題，以及雙方共同關心關切的重要問題，坦誠深入充分交換意見。