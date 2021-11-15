英特爾資助被抓包 這家陸企超狂背景曝光

美國總統拜登上任以來，一直以強化美國本土供應鏈韌性為主調，其中更通過520億美元的半導體補助法案，美國半導體巨頭英特爾被視為本土半導體自給自足的關鍵，然而，根據美媒報導，英特爾卻積極投資一間現在名為上海概倫電子(Primarius Technologies Co.)的陸企，這家公司專注於電子設計自動化(EDA)軟體工具研發，大陸晶圓代工龍頭中芯國際去年遭美列出口管制措施，其中無法取得EDA，就造成重大的營運壓力。

根據概倫電子在官網的敘述，該公司擁有眾多全自主智慧財產權的EDA技術和產品，致力打造記憶體設計全流程EDA，實現DTCO（設計工藝協同優化）真正落地的從資料到模擬的創新EDA解決方案。概倫電子指出，該公司在2019年底併購北京博達微科技，並於2020年初完成由興橙資本和英特爾資本共同領投的A輪融資。

據《華爾街日報》報導，調研機構PitchBook Data Inc.的數據分析，英特爾是該公司的積極投資者之一，根據美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）進行交易數據分析顯示，從2017年到2020年，美國風投公司、半導體公司以及其他私人投資者，總共參與大陸半導體產業58項投資交易，較4年前數量高出1倍以上。

不過，英特爾回應，對大陸晶片初創公司投資回報率不到全球投資組合的10%。

美國政府近年不斷阻撓大陸半導體產業發展，包括對半導體生產設備、材料與技術進行嚴格管制，並投入數十億美元強化美國在半導體製造與設計的優勢。美國全國商會(U.S. Chamber of Commerce)和美中貿易全國委員(U.S.-China Business Council)則是正在遊說反對美國國會提出的審查美國半導體公司將供應鏈和科技產業關鍵資源外包給大陸、俄羅斯的法案。

美中貿易全國委員會的發言人也透露，對於資本流動的監管，在美國250年歷史是前所未有的，不過，美國政府也解釋，目前出口管制足以保護國家安全。

報導強調，北京當局正在朝著先進製程晶片發展，並著重在美國有領先優勢、大陸實力薄弱的供應鏈領域，如EDA等工具。由於IC設計產業以矽智財（IP）與電子設計自動化（EDA）為重，CPU指令集架構RISC-V開發計畫也成為大陸半導體國家大基金發展重點之一，同時也能順利避開美國的半導體制裁，沒想到美媒率先揭露英特爾投資大陸EDA公司的消息。

根據陸媒先前報導指出，由於全球EDA產業遭歐美3巨頭Synopsys、Cadence和MentorGraphic壟斷，若是概倫電子可以發展成功，將有助於大陸半導體自主化的重要進程推動。消息也指出，隨著大陸EDA公司芯願景上市因債務問題嚴重夭折，概倫電子今年1月赴科創板IPO，隨著在今年9月23過會，也揭露該公司連年虧損，終於在2020年轉虧為盈。

概倫電子主要產品線分為3類：晶片製造EDA領域的建模及分析驗證平台、 IC設計EDA領域的快速電路模擬及良率和可靠性設計驗證平台、先進半導體元件電學特性測試系統等，客戶覆蓋絕大多數國際領先的IC設計和晶片製造企業及知名研究機構。

根據招股書，該公司的主要客戶包括台積電、三星電子、SK海力士、美光、聯電、中芯國際等全球領先的半導體企業，在審查過程中還爆出，實際控股人擁有美國國籍的問題。（中時新聞網 呂承哲）

文章來源：WSJ

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