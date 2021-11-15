陸10月工業、零售增速勝預期 投資遜預期

大陸國家統計局15日公布最新經濟數據。10月份工業增加值、零售增速勝預期，固定資產投資增速則略遜預期。

統計局公布，10月份，全國規模以上工業增加值年增長3.5％，比上月加快0.4個百分點，高於市場預期增長3％。首10個月，工業增加值按年增長10.9％。

10月份，社會消費品零售總額人民幣（下同）4.04兆元，年增4.9％，比上月加快0.5個百分點，優於市場預期增長3.7％。首10個月，社會消費品零售總額35.85兆元，年增14.9％。

首10月，全國固定資產投資44.58兆元，年增長6.1％，略遜市場預期增長6.2％。分領域看，基礎設施投資年增長1％，製造業投資增長14.2％，房地產開發投資增長7.2％。

首10月，全國城鎮新增就業1,133萬人，提前完成全年目標任務。10月份，全國城鎮調查失業率為4.9％，與上月持平，比上年同期下降0.4個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.1％，比上月上升0.1個百分點。

統計局表示，總體來看，10月份經濟運行總體平穩持續恢復，發展韌性繼續顯現。但當前國際環境依然複雜嚴峻，不穩定不確定因素仍然較多，國內發展中階段性結構性矛盾猶存，保持經濟穩定恢復仍需加力。下一步，要堅持穩中求進工作總基調，加強宏觀政策跨周期調節，促進經濟運行保持在合理區間，確保完成全年經濟社會發展主要目標任務。