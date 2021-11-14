像喝奶茶 大陸吸入式新冠疫苗亮相

全球首款可吸入式新冠疫苗12日在「2021第五屆海南國際健康產業博覽會」亮相，觀眾可現場體驗。對於吸入式新冠疫苗的使用方法，網友形容姿勢好像在喝奶茶。據了解，吸入式新冠疫苗與肌肉注射使用了同種疫苗，其製劑配方未改變，採用不同的給藥方式，激發黏膜免疫，這是通過肌肉注射所不能帶來的效果。

據《光明日報》報導，霧化吸入免疫採用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，通過口部吸入的方式進入呼吸道和肺部，從而激發黏膜免疫，而這種免疫是通過肌肉注射所不能帶來的。

全球首款吸入式新冠疫苗由軍事醫學研究院陳薇院士團隊與康希諾生物股份公司聯合研發，目前二期臨床試驗已取得階段性成果。二次臨床試驗數據分別於2020年5月22日、7月20日發表在國際著名醫學期刊《刺胳針》。

該疫苗已在開展全球多中心三期臨床試驗，目前在巴基斯坦、墨西哥、俄羅斯、智利、阿根廷等3個大洲5個國家開展，共設78家臨床研究中心，已完成對4萬餘名受試者的接種。今年2月25日，克威莎獲大陸國家藥監局批准附條件上市。

此前，由陳薇院士團隊領銜研製的霧化吸入新冠疫苗在《刺胳針傳染病》發表臨床研究數據，這也是全球首個公開發表的新冠疫苗粘膜免疫臨床試驗結果。

研究結果顯示，霧化吸入接種疫苗安全性好，無肌肉注射局部不良反應。霧化吸入只需要使用1/5劑肌肉注射用的劑量，細胞免疫反應水平就可以與1劑肌肉注射相當。肌肉注射後採用霧化吸入加強免疫，可產生高水準中和抗體。受試者中未發現一例嚴重不良反應。

此外，大陸國務院聯防聯控機制13日召開新聞發布會，大陸國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，目前3至11歲人群已接種8439.5萬人，加強免疫接種4944萬人，力爭12月底完成3至11歲人群全程接種工作。

（ 旺報 藍孝威）