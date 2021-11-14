閃辭中芯副董後首發聲 蔣爸親曝最新動態

大陸晶圓代工龍頭中芯國際副董事長周四（11日）傳出請辭，由於蔣尚義才赴中芯國際就任不到1年，加上中芯國際營運目前正處在上升軌道，外傳是堅持發展的小晶片（chiplet）技術未獲採用，閃辭消息引發半導體業界震撼。對此，據媒體報導指出，蔣尚義親自回應，主要是想多陪家人，並看看未曾謀面的10月大外孫。

中芯董事會周四公告，蔣尚義希望有更多時間陪伴家人，因此辭任中芯副董事長、執行董事及董事會戰略委員會成員職務，即日起生效。不僅蔣尚義辭去副董事長與執行董事職務，聯合首席執行長梁孟松、獨立非執行董事楊光磊也辭去執行董事、獨立非執行董事職務，僅梁孟松保有聯合首席執行長職位，等於台積系全數退出中芯董事會。

此外，周杰因工作需要，辭任非執行董事、董事會薪酬委員會成員及董事會審計委員會成員職務。

據自由時報報導，蔣尚義在事情發生後首度受訪指出，不願對辭任副董事長一事多談，但他想要回去陪家人，由於今年都待在中國，並看看素未謀面的10個月大的外孫，預計11月底回到美國，並表示等疫情結束後，將會來台灣走走。

中芯代董事長高永崗對於人事大幅異動回應，如公告內容，4位董事提出辭任，公司尊重辭任董事的想法，感謝他們為中芯國際所做的貢獻。

高永崗強調，梁孟松將專注於公司的聯合執行長的工作，蔣尚義將擔任公司顧問，目前公司董事會由11人組成，與產業界其他公司的董事會人數相當，短期內並沒有增加董事人數的計畫，且上述變化對公司經營管理沒有重大影響。

（ 中時新聞網 呂承哲）

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