網安審查結束？傳滴滴年底前重推APP

三位直接了解情況的消息人士表示，美股上市、先前遭大陸政府大力整頓的滴滴出行，準備今年底前在大陸的應用商店重新推出叫車APP和其他應用APP，並預料大陸官方的網路安全審查屆時結束。

路透11日援引消息人士說法稱，預計大陸監管機構將在12月敲定對該公司的處罰。其中一位消息人士透露，滴滴已經撥出人民幣（下同）100億元人民幣，用於支付潛在罰款。

對此，滴滴僅回應「相關消息純屬傳聞，沒有事實依據」，並稱其正在積極、全面地配合官方的網路安全審查。

報導稱，今年7月，滴滴剛在紐約上市幾天後，大陸網信辦立刻對其啟動網路安全審查，並要求應用商店下架滴滴的25個APP，還要求滴滴停止新用戶註冊。

網信辦當時表示，滴滴出行App存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題。滴滴隨後回應，已停止新用戶註冊，並認真整改存在的問題，切實保障廣大使用者個人資訊安全。受到連番重擊後，滴滴股價自在紐約上市以來已經腰斬，市值降至430億美元。

消息人士表示，此後滴滴一直在對這些APP進行修改，確保它們遵守11月1日起施行的「個人信息保護法」，並稱所有員工都必須完成關於新法律的培訓。滴滴還在研究新策略，為重新發布APP招募司機。

延伸閱讀

解套有望？傳官方建議滴滴赴港上市

陸網路安全審查 再點名滴滴

中國數據控管 阻礙滴滴歐洲擴張