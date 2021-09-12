杭州2022年亞運會 倒計時一周年活動開跑

杭州亞運會倒計時一週年主題活動於9月10日晚在杭州奧體中心網球中心（小蓮花）舉行。

整場活動以「盼」為主題，表達了對於杭州亞運會的熱切期盼。中共浙江省委書記、省人大常委會主任袁家軍為活動發布並展示杭州亞運會火炬形象，喻意著中華文明薪火相傳，及各國運動員的團結共融。

中共浙江省委副書記、省長、杭州亞組委主席鄭柵潔致詞時表示，自杭州獲得亞運會舉辦權以來，各項籌辦工作高質高效推進，激發社會各界關心亞運的激情。倒計時一周年標誌著亞運會籌辦進入最後衝刺階段，相信杭州一定會呈現精彩的亞運盛事，為構建亞洲和人類命運共同體做出貢獻。

杭州2022年第19屆亞運會火炬設計方案名為「薪火」，設計思想源自中華五千年文明史的良渚文化，火炬造型自下而上「生長」。炬基以八條水脈為文明之脈，代表浙江八大水系；炬身以良渚螺旋紋為演化，形似指紋，自然交織，精緻細密；炬冠以玉琮語意為特徵，方圓相融，昂然而立；出火口設計源自「琮」最早的甲骨文字形，寓意「光在內周而復始」；整體輪廓曲線猶如手握薪柴；炬身紋樣以中國結穗尾結束，以東方元素展現亞運大舞台上的團結共融，也寄託著面向未來，共建人類命運共同體的良好願望。

杭州亞運會禮儀服裝設計主題是「雲舒霞卷」，寓意姿態萬千，色彩斑斕。頒獎禮儀服裝色彩來源於亞運色彩「虹韻紫、月桂黃、水墨白、湖山綠」，月桂黃從上至下漸變，湖山綠、虹韻紫從左至右漸變，水墨白與其他顏色相互交融；設計元素來源於人文歷史景觀、錢塘奔騰潮湧、亞運競技賽道；造型風格中西兼容，採用簡單立領、寬闊肩部、收腰及斜擺裙的造型，其中托盤禮儀人員為短款，引導員為長款。升旗手服裝色彩來源於亞運色彩「月桂黃、水墨白」，上下皆白，配以橘黃、淺黃象徵豐收景象漸變色的領帶點綴；造型採用青年休閒西裝款式。

（ 旺報 張國威）