特斯拉V3充電樁量產在即 年產能達1萬樁

特斯拉在大陸的V3充電樁項目近日被披露已經建設完畢，意謂這個充電15分鐘可跑250公里的超級充電樁即將展開量產，年產能上看1萬樁。

新京報報導，特斯拉自2021年1月20日在大陸展開的充電樁生產項目已在8月20日正式竣工，調試期為8月21日至9月25日，預計驗收期限為9月26日至10月30日。

這代表特斯拉V3超級充電樁在大陸非常接近量產階段，據此前相關報告顯示，該項目在上海占地1萬平方公尺，年產量達1萬根超級充電樁。這種最新型的充電樁，最大充電功率可達250kW，以Model 3為例，部分車型在峰值功率狀態下，充電15分鐘最高可補充約250km的續航里程。

特斯拉在2019年出首次在美國推出V3超級充電樁，而在2019年底這種充電樁正式進入大陸，特斯拉隨後也興起在上海建廠製造充電樁的意圖，這也反映出特斯拉對大陸龐大充電樁需求的看好。

特斯拉上海充電樁項目最終涉及資金規模人民幣（下同）1,780萬元，工廠擁有5條半自動化組裝線。在建設過程中，特斯拉的充電樁生產項目進行了調整，包括將原計劃委外的充電樁接線盒生產線自行生產、調整部分原輔材料用量、倉庫中新增電芯翻包線等。

根據特斯拉此前公布的數據，其在大陸開放使用的超級充電站數量突破900座，超級充電樁超過7千樁，在大陸充電網路覆蓋逾330個城市。且特斯拉日前還宣布，隨著滇藏線正式貫通，這段2,800公里的路程也會沿途設立14座超級充電站，便利旅客自駕旅遊西藏。

不過，特斯拉在大陸廣設充電站、堅定走充電模式引發外界討論，此前特斯拉副總裁陶琳表示，公司認為充電才是大規模民用電動車最好的補能方式，所以要不斷加大充電樁的布局、提高充電效率。

陶琳分析，以前電子產品都採用可拆卸電池，會用換電池的方式補能，但隨著電池規格不同等問題，現在更多採用接口相同的大功率快充。而特斯拉的V3超充技術，能在喝杯咖啡的時間就已基本滿足市內通勤的一周電量需求，因此選擇充電而非換電模式。

(文/楊日興 綜合報導)

大陸「僵屍」充電樁問題待解

大陸新能源汽車銷量不斷創新高，配套設施充電樁的數量也隨之成長。但是在新能源車市蓬勃發展的背後，卻衍生城市中隨處可見的「僵屍」充電樁（意指過去一年時間未曾使用的充電樁）亂象。

澎湃新聞報導，目前，在上海市約11萬根公共充電樁及專用充電樁中，大概有27％疑似是「僵屍」充電樁。市場分析，「僵屍」充電樁亂象，有一部分源於營運企業經營不善所致，還有一部分則與慢充樁比例太高有關。

大陸新能源車充電設施資訊整合應用軟體業者：聯聯充電常務副總經理湯曉棟分析，目前在公共充電樁中，消費者使用較多的都是直流快充樁，一個直流快充樁加施工成本，總投資人民幣約10萬元。將補貼計算在內，單樁每天充電量100度以上，此一場站可以達到盈虧平衡。每天充電200度，場站大致可以在3年至5年內回本。每天充電達到300度，才能在3年內回收投資。

湯曉棟指出，以上海市為例，上海單個公共直流樁平均日利用率約為4％，相當於一天被使用約1小時、50度電，意味著營運企業整體處於虧損狀態中。

至於慢充樁充電問題，湯曉棟表示，現在上海常見的車輛電池容量至少都是50度電，好一點的會達到70度至100度電。以70度電的車輛為例，如果使用常見的7kWh慢充樁充電，要充10個小時才能充滿，車主在公共場所幾乎不可能等待這麼久。

根據聯聯充電後台數據顯示，上海的公共充電樁中，有80％是交流慢充樁，20％為直流快充樁。然而，90％以上的充電量都來自於這20％的直流快充樁。

另有業者坦言，在充電樁建設方面，上海走在大陸前列。走得快，也就一定會先於其他地區遇到各種問題。尤其是新能源汽車發展迅猛，相關政策隨之調整會有一定的滯後性。但目前包括大陸交通委、國家發改委在內的部門都已經意識到各類問題，相關政策也在不斷推進中。

(文/蘇崇愷 綜合報導 )

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