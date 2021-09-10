陸鋁價飆漲 外資調升目標價

鋁土礦主要生產國幾內亞陷入兵變，推升國際鋁價刷新13年新高，大陸滬鋁期貨更攀至15年高點。高盛和花旗等大行近期紛紛調升鋁的目標價。與此同時，市場也出現鋁價已觸頂的聲音，警告市場隨後恐將快速回跌。

綜合陸媒10日報導，倫交所LME鋁價於2021年年內已大漲約40％，達13年高點，大陸方面，鋁同時也是碳中和政策下，受限產影響最大的基本金屬，因此鋁價在諸多因素推動下不斷攀升。大陸滬鋁期貨日前一舉突破每噸人民幣（下同）22,000元，刷新15年紀錄，相較2020年第二季每噸11,000元，大漲約一倍。

陸港股市的鋁業股表現同樣強勁，中國鋁業、雲鋁股份、神火股份等股價年內已翻倍上漲。中國鋁業H股更在日前創下逾三年半新高，10日盤中一度漲逾5％至7.1港元。

鑑於鋁價上漲與供應需求不穩定，高盛和花旗自上周起相繼調升鋁的預估價格。高盛估計，全球供應鏈前景恐惡化，期鋁價格有望進一步上漲，並將未來12個月的期鋁目標價格調升至每噸3,200美元，較先前目標高出近10％。

花旗報告則指出，未來3個月鋁價可能上漲至每噸2,900美元，6至12個月期鋁價將漲至3,100美元，因鋁價將從周期性牛市過渡至結構性牛市，預計2021年鋁的均價為2,475美元，2022年則為3,010美元。

報導指出，大陸鋁進口量有超過半數皆來自幾內亞，該國的鋁土礦儲量位於世界之首，因此對9月5日幾內亞爆發兵變，大陸鋁土礦行業人士普遍擔憂。但專家認為，幾內亞兵變不太可能對出口產生重大影響，除了往年9月出口皆處於周期的低點，而且任何政府上台都希望確保未來的礦藏收益不會受到波及。

分析機構Harbor Intelligence總經理Jorge Vazquez表示，當前鋁金屬的需求動能已過周期性高峰，大陸的結構性需求正在減弱，而且經濟衰退或金融危機發生的可能性愈來愈大。他形容，「目前由需求帶動的增長就像打了類固醇，收場可能非常難看。」

中國有色金屬工業協會亦指出，鋁供應目前並未明顯短缺，消費也不足以支撐高價格，一旦需求削弱或另有替代性產品出現，鋁價恐怕會快速回跌。