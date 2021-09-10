今（910）日大陸財經新聞重點摘要：

1.華為採購車用晶片獲准 美議員示警

外媒報導，13名美國共和黨議員美東時間9日，對美國批准華為為其不斷增長的汽車零部件業務購買晶片表示擔憂。

8月底，市場傳出美國已經批准供應商數億美元的許可證申請，允許其向華為出售用於汽車零部件的晶片。

路透報導，美國能源暨商業委員會（Energy and Commerce Committee）議員在致美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）的一封信中指出，布塔朱吉是否對「華為為未來汽車開發零部件尋找立足點，目的是收集美國人和美國的交通基礎設施資訊」感到擔心。

以美國能源暨商業委員會資深成員、眾議員Cathy McMorris Rodgers為首的共和黨人表示，美國「絕不能向中國及其主導包括自動駕駛汽車在內的高科技行業的努力投降」。

2.小米汽車傳2024年H1出新車 股價漲1.9％

陸媒引述多位接觸到某零部件巨頭的知情人士透露，小米集團旗下小米汽車計畫在2024年上半年推出新車。近幾個月，小米方面一直與該零部件公司洽談合作，並揭露小米汽車的初步計畫。

受此消息激勵，截至10日上午11時9分，港股上市的小米集團股價上漲1.9％至24.05港元。

36氪10日報導，知情人士表示，小米汽車的野心很大，計畫在2024年推出新車，此後三年，每年推出一款新車，而這三年的總銷量要達到90萬輛。針對上述傳聞，小米則回應，不予置評。

小米公司發言人微博1日發文表示，小米汽車當天完成工商註冊，註冊資金為人民幣100億元，並由小米集團董事長兼執行長雷軍親自出任法人代表。

3.聯想研發投入將倍增 股價微漲

日媒報導，全球PC大廠聯想集團董事長兼執行長楊元慶最新指出，將在未來3年向研發投入87億美元，這較此前實際研發投資增加一倍。

截至10日上午11時50分，港股上市的聯想集團股價上漲0.49％至8.19港元。

楊元慶接受日經新聞訪問時指出，增加的研發費用將主要投向人工智慧（AI）開發，又指將把聯想的所有產品作為服務來提供。

值得注意的是，聯想集團8日上午舉辦「2021聯想創新科技大會」，並在會中發表新IT服務品牌「聯想TruScale」，其核心要義是XaaS「一切皆服務」，以達到一體化服務訂閱式交付。

楊元慶表示，這種「一切皆服務」的模式將從根本上改變整個IT行業，將充分利用全球資源、本地交付的優勢，讓客戶隨時隨地都能享用到「聯想TruScale」服務。

4.上證指數半日漲0.4％ 深成指漲0.5％

中美元首10日上午通話，滬深兩市半日雙雙收漲。其中，上證指數重新站上3,700點。

香港信報報導，上證指數10日早盤高見3,722點，上漲29點，漲幅為0.81％，但大盤一度由漲轉跌，低見3,681點，下跌11點，跌幅為0.31％，隨後止跌反彈，半日收報3,709點，上漲15點，漲幅為0.43％，成交額為人民幣（下同）5,013.36億元。

深成指10日早盤最多下跌53點，跌幅為0.36％，低見14,645點後止跌反彈，最多上漲100點，漲幅為0.68％，高見14,798點，半日收報14,785點，上漲87點，漲幅為0.59％，成交額為5,111.02億元。

滬深300指數半日收報5,020點，上漲50點，漲幅為1.01％。創業板指數收報3,233點，上漲11點，漲幅為0.36％。

各類股方面，水泥、金融股漲逾2％，有色金屬股漲逾1％。化工、房地產股持穩。石油股則跌逾3％，電力股跌逾2％，煤炭股跌逾1％。

5.中美元首通話 拜登：無意改變一中政策

大陸國家主席習近平10日上午應約和美國總統拜登通電話。拜登在通話中表示，美方從無意改變一個中國政策。

大陸央視報導，習近平指出，一段時間以來，美國採取的對中政策致使中美關係遭遇嚴重困難，這不符合兩國人民根本利益和世界各國共同利益。

中美分別是最大的開發中國家和最大的已開發國家，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，是兩國必須回答好的世紀之問。中美合作，兩國和世界都會受益。中美對抗，兩國和世界都會遭殃。中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。

習近平也闡述中方在氣候變化等問題上的立場，強調中方堅持生態優先、走綠色低碳的發展道路，一直積極主動承擔與自身國情相符的國際責任。在尊重彼此核心關切、妥善管控分歧的基礎上，兩國有關部門可以繼續接觸對話，推進在氣候變化、疫情防控、經濟復甦，以及重大國際和地區問題上的協調和合作，同時挖掘更多合作潛力，為兩國關係增添更多積極因素。

拜登表示，世界正在經歷快速變化，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，美中如何互動相處很大程度上將影響世界的未來。兩國沒有理由由於競爭而陷入衝突。

美方從無意改變一個中國政策。美方願和中方開展更多坦誠交流和建設性對話，確定雙方可以開展合作的重點和優先領域，避免誤解誤判和意外衝突，推動美中關係重回正軌。美方期待和中方就氣候變化等重要問題加強溝通合作，形成更多共識。

雙方一致認為，中美元首就中美關係和重大國際問題深入溝通對引領中美關係正確發展非常重要，同意繼續透過多種方式保持經常性聯繫，將責成雙方工作單位加緊工作、廣泛對話，為中美關係向前發展創造條件。