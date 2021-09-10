拜習又通話了！人民幣、陸股聞風飆高

大陸國家主席習近平10日上午應約和美國總統拜登通電話，就中美關係和雙方關心的有關問題進行了坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流。

新浪財經報導，受此消息激勵，上證指數10日早盤快速拉漲0.7％，深成指漲0.6％，北向資金凈流入達人民幣30億元。富時中國A50指數期貨漲2％。南華早報引述知情人士透露，大陸國家主席習近平可能僅會以視訊方式，出席10月底在羅馬舉行的20國集團（G20）峰會，這將使他與美國總統拜登間的「拜習會」成為泡影。

（工商時報 蘇崇愷）

習拜通話 激勵人民幣、陸股走強

中國國家主席習近平與美國總統拜登通電話，10日上午消息傳出後，激勵在岸人民幣兌美元急速走高，10時20分左右漲破6.45關口，過去15分鐘漲近100基點。離岸人民幣兌美元漲破6.44關口，過去15分鐘漲逾100基點。當日人民幣中間價報6.4566，上調49基點。

另外，滬指10日10時後重返3,700點，上漲0.45％，為今年2月份以來首次。富時中國A50指數期貨快速拉升，漲逾2％。

（工商時報 李書良）

美中持續緊張 拜登與習近平通話 7個月來第一次

就在美中因南海關係持續緊張之際，美國總統拜登9日和中國大陸國家主席習近平通電話，這是雙方7個月以來第一次對話。

（ 中時新聞網 楊幼蘭）

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