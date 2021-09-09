新能源車產能過剩 陸出手限制

因擔憂新能源汽車產能過剩，傳大陸政府考慮制定新措施，限制新能源汽車行業過剩產能，引導業界將資源更有針對性投向特定地區。

自2020年初疫情爆發後，在大陸迅速推動「汽車下鄉」與政策鼓勵下，大陸新能源汽車產銷突飛猛進。但外電9日援引消息，為防止新能源汽車帶來產能過剩問題，大陸監管部門將制定新措施，包括設定新能源汽車行業的最低產能利用率指標。

例如，未達到最低產能利用率的省份，在原有產能投產之前，將不被允許新增產能。消息人士稱，官方此舉是要引導車企進入大陸產能目前尚未充分利用的地區，並有意讓前幾年建成、但現在已經冗餘的汽車工廠退出。

陸媒報導指出，近年大陸新能源車企遍地開花，除了蔚來、理想、小鵬等「造車新勢力」，原有的傳統汽車業者也紛紛卡位，甚至就連過去與造車毫無干係的行業，諸如百度、騰訊、阿里巴巴等互聯網業者，以及中國恒大等房地產巨企，都先後進軍該領域。

2021年7月，中國汽車工業協會（中汽協）副總工程師許海東表示，根據今年上半年汽車產銷形勢變化，預計大陸全年新能源汽車銷量有望達到240萬輛，年增76％。市場則推估，全年產量大致也會與銷量相吻合。然而，大陸工信部副部長辛國斌日前披露，2021年1～8月，大陸新能源汽車產銷預計超過170萬輛，年增長兩倍。