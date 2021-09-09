通膨壓不下 陸8月PPI年增9.5%

儘管大陸決策層自4月起連番警示，並採多管齊下政策以抑制大宗商品價格，但煤炭、鋼材等原物料價格短暫下跌後又快速反彈，加上工業原料供應緊缺，助長生產者物價指數（PPI）攀升，大陸國家統計局表示，8月PPI年增達到9.5％，高於市場預期，也創下13年新高。

8月消費者物價指數（CPI）增幅則較7月放緩0.2個百分點至0.8％，值得注意的是，PPI與CPI剪刀差達到8.7個百分點，再創數據以來的新高，且CPI與PPI的通膨剪刀差持續擴大，恐將導致部分中下游行業的利潤被侵蝕，加大經濟結構性問題。不過市場分析指出，在當前大陸經濟存在下行壓力的背景下，政策面並不願看到CPI增幅快速回升，大陸貨幣政策基調仍將保持穩健中性。

新冠疫情在2020年中席捲全球後，各國為挽救經濟紛紛採取非常寬鬆的貨幣政策，卻間接引發國際大宗商品價格大幅上揚，造成輸入性通膨。今年2月開始，大陸PPI增速加快，官方5月起多次向市場投放煤炭、銅、鋁、鋅等儲備物資、約談業者並嚴禁囤貨及炒作等，但仍壓制不住原物料漲勢，5月起PPI增幅攀升至9％，8月再創2008年以來新高。

大陸國家統計局高級統計師董莉娟指出，8月受煤炭、化工和鋼材等產品價格上漲影響，工業品價格年增和月增幅均擴大。煤炭開採和洗選業、化學原料和化學製品製造業、黑色金屬冶煉和壓延加工業價格漲幅分別擴大11.4、2.7和1.1個百分點，是年增幅擴大的主要原因。

上半年的大宗商品價格飆漲，市場認為主要影響上游業者，但上游業者抵抗通膨能力較佳，且會將價格在下半年傳導至中下游，由中下游業者吸收，中小型企業將受重創，8月PPI數據也反映了這個趨勢。為協助中小微企業度過這次通膨難關，大陸提早對中小微企業及個體工商戶實施免稅、加強再貸款再貼現支持等。

另，大陸8月CPI漲幅較7月放緩0.2個百分點至0.8％，創五個月低點，略低於市場預期的1％。食品價格下降影響CPI下降約0.77個百分點，其中豬肉價格下降44.9％，降幅比上月擴大1.4個百分點。