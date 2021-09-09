螞蟻IPO難產 估值持續縮水

螞蟻集團自從去年11月上市計畫遭監管單位喊停後，各家投行對公司的估值一路下滑。其中，美國共同基金巨頭富達投資（Fidelity）自2021年以來已至少二度下調螞蟻估值，2021年6月的估值已較2020年11月初的2,350億美元縮水近67％。



外媒報導，最新監管申報文件顯示，2021年6月底，富達投資對其所持螞蟻股份所計算的估值為780億美元，不僅比2月份時的1,440億美元大幅減低，更較2020年11月初螞蟻IPO突遭大陸監管機構叫停前的2,350億美元，大砍近67％。



另一份申報文件顯示，富達持倉的螞蟻估值可能已於7月再度下調至約670億美元。但報導指出，因文件披露的7月份相關內容有限，因此尚無法確知數值下降是否為估值下調，或者是受基金持倉變化影響。



富達於2018年以2.38億美元入股螞蟻，當時集團融資顯示其估值約為1,500億美元。直至2020年8月螞蟻申請A＋H股上市計畫，富達看好螞蟻旗下金融產品在大陸將具高獲利和急速發展能力，計算估值高達2,950億美元。



華爾街日報曾報導，富達投資的資產組合多為已上市公司的股票，且鮮少將未上市公司作為投資標的，但因螞蟻集團在大陸市場具有主導地位，當時吸引多家機構爭取在IPO前入列螞蟻股東名單，更有機構青睞螞蟻有望成為大陸最大金融科技公司，市場估值水漲船高，更一度超過3,000億美元。



然而，事態於2020年11月螞蟻上市前夕急轉直下，大陸官方終止螞蟻在上海科創板IPO，並凍結香港上市計畫，為後續的企業監管行動開出第一槍，螞蟻也在經歷一連串監管審查後，最終走上整改一途，母企阿里巴巴也在4月份吞下高達人民幣（下同）182億元的天價罰款。



富達曾表示，監管和改革要求限制螞蟻的發展，轉型為金融控股公司將使螞蟻的發展進程像傳統金融機構一樣緩慢，而不再是一家高速增長的科技企業。



另有分析師認為，目前已有基金投資者意識到螞蟻具有相當的投資風險，因此轉而將投資目光轉向螞蟻集團幾年後的前景。