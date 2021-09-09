新興市場股債資金外流 大陸仍吸「金」

今（9/9）日大陸財經新聞重點摘要：

1.新興市場股債資金外流 中國吸金使整體資金流入

國際金融協會（IIF）數據顯示，8月外國投資者從中國以外的新興市場債市和股市撤出資金，這是2020年3月以來首次出現此類資金外流。

路透引述IIF報告顯示，中國以外新興市場的固定收益市場7月遭遇28億美元的投資組合資金外流，股市資金外流規模為30億美元，投資者對美國聯準會縮減刺激計劃感到擔憂。

不過，中國當局正進行監管打擊之際，中國市場仍吸引101億美元的資金流入，其中近三分之二流入債市，中國吸引資金流入也幫助新興市場債務整體淨資金流入。

IIF經濟學家Jonathan Fortun指出，展望未來，隨著許多發展中國家通膨接近峰值，且許多新興市場的實際利率為正，預計資金流動的前景在不久的將來會不斷改善。

2.富達再下調螞蟻估值 較IPO終止前縮水67％

富達投資2021年以來至少第二次下調螞蟻集團的估值預估。外媒引述監管申報文件顯示，截至6月底，富達投資對其所持螞蟻股份的估值為780億美元，不僅低於2月份時的1,440億美元，更較2020年11月初螞蟻IPO突然遭監管機構終止前的2,350億美元估值，下跌近67％。

文件顯示，富達持倉的估值可能在7月份進一步下降至670億美元左右，但因7月披露的內容範圍有限，因此難以確定數值下降反映的是估值下調或是基金持倉的變化。富達和螞蟻皆未予以回應。

因大陸官方自2020年以來對企業監管事宜加強審查，整頓金融科技行業細節，並推出落實資訊安全和IPO的新規，螞蟻集團的未來充滿不確定性。螞蟻集團前執行長胡曉明於3月卸任後，由董事長井賢棟兼任，並承諾將進行全面整改。

3.恒大副主席夏海鈞傳赴港處理債務 恒大再破底跌逾8％

恒大近期設立債務委員會處理公司境內外債務，律師等相關單位也已陸續就位。港媒引述中資金融機構透露，恒大副主席兼總裁夏海鈞已經赴香港，不排除是為處理債務委員會事宜。

恒大股價9日再破底，盤中跌逾8％，報3.4港元，成交額達1.9億港元。此外，恒大物業盤中跌7.2％，報4.65港元，恒大汽車跌9.5％，報5.7港元。

恒大近期深陷債務危機，消息指出，恒大通知2間銀行暫停支付9月21日到期的貸款利息。此外，恒大本周告知其中一間銀行，集團不會同意支付利息，並要求銀行等待即將敲定的展期方案。

報導指出，大陸銀行貸款利息通常在每季最後一個月的21日支付，恒大目前尚未向所有銀行發出暫停利息支付的正式通知。