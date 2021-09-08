中國大煉芯抗美 學者披露1致命要害

美國蒙特克萊爾州立大學政治學教授維什尼克（Elizabeth Wishnick），近日投書英文線上時事雜誌《外交家》。隨著半導體成為美國與中國大陸地緣政治角力的新重點，台灣的一場旱災引發全球供應鏈的大地震。雖然大陸僅占全球半導體額的7.6%，但考慮北京投入大筆資金在該技術上，而大陸又還沒認知缺水可能造成的可怕影響，此時如果晶片製造集中區發生旱災，後果不堪設想。

最容易口渴的產業

文中指出，每個人都知道拿水來澆手機是項壞主義；但很少人知道，生產一支手機需要的水超過3,000加侖。不論是開採金屬原料，用於組裝與包裝之後的膠水與塑膠的生產，還是之後的稀釋過程，全部都需要用到水。甚至，這個數字是中國人均日用水量的10倍。

半導體又稱晶片，是驅動我們所有電子設備的小型電路，即使是手機也不例外。每塊安裝在手機裡的積體電路，至少需要2000加侖的水才能生產。這是因為每塊晶片需要超純水的沖洗，以除去製造過程產生的碎屑（包含顆粒、二氧化矽等等），進而確保晶片免於汙染。

也因此，每製造1,000加侖的純水，就需要1,400到1,600加侖的自然水，使半導體成為相當容易「口渴」的產業。

美國與大陸角力新焦點

半導體已成為美國與中國大陸地緣政治競爭的新焦點。如果將數據比擬為當代經濟的石油，人工智慧為電力；那麼，將半導體視為與其他資源一樣，是會產生風險的全球資源，則顯得相當有道理；更何況，半導體的製造過程需要大量的水資源。

雖然中國大陸僅占全球半導體銷售額的7.6%；但大陸已在半導體領域進行鉅額投資，光2014年到2030年就高達1,500億美元。資金的激增象徵著北京實現科技大國的決心，但資源將成為重要制約因素。特別是，半導體生產過程需要大量水資源，而大陸恰恰好缺乏這一點，特別是在晶片集中製造區。

大陸的風險

迄今為止，北京仍持續關注如何提升國內科技水平，以減少對全球供應鏈的依賴。也因此，生產半導體的水資源需求還未成為大陸的關注焦點。甚至在川普執政、全球兩大經濟體貿易緊張加劇之前，大陸就在2015年的公布的《中國製造2025》中，臚列具體步驟已發展國內半導體能力，進而滿足全大陸70%的生產需求。

根據2021年7月的半導體產業協會的研究報告，由於政府對半導體的資助、補貼與稅率優惠政策，大陸半導體正快速迎頭趕上。在《十四五規劃》之中，更將半導體定位為最優先的「先進科技」之一，並闡述政府整體發展方法。

然而，即使2014年北京在積體電路上投入1500億美元，大陸在生產手機、筆記型電腦與其他高科技產品所需的高端晶片，仍面臨重大科技障礙。專家分析，大陸成功問鼎半導體產業的前景一勝一負；大陸在頂尖鑄造法技術與物料領域落後，卻在半導體晶圓代工、專業封裝測試代工(OSAT)與晶片設計上具有競爭力。

全球風險

2021年台灣的一場乾旱，凸顯水資源在全球半導體供應鏈的重要性。相較之下，中國大陸的半導體政策對全球帶來的風險，可從國家安全的影響、北京制定全球技術標準，以及台海風雲幾個層面來談。

先論國家安全的影響。美國認為，大陸成為半導體產業的主要參與者，將為全球帶來國家安全風險。這起源於大陸科技企業可能與北京當局共享資訊，或為大陸軍事力量成長做出貢獻。這種危機更因半導體科技多數具有軍民兩用色彩而加深。

事實上，這也是川普政府為何採取具體措施，阻止大陸電信業龍頭華為採購美國晶片。美國商務部更以支持共軍為由，限制大陸最大的晶片製造商中芯國際（SMIC）採購美國軟體與零件。

就全球技術標準制定而言，美國一直向盟國與合作夥伴施壓，不要使用華為技術。除了憂心國家安全受威脅外，也與華為不斷努力制定全球5G技術的標準有關。「中國標準2035」目的在讓大陸企業制定如數位身分工具等下一代技術的標準時，能有主導權；相較之下，直到今天美國與歐洲企業憑藉著市場分享與敏銳回應商業需求，持續掌握制定標準的過程。

在2020年12月的年度報告中，美中經濟暨安全檢討委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission USCC）詳細介紹北京政府如何透過資助產業政策，試圖訂定全球技術標準。

更精確的說，北京透過在外部市場提供大陸企業特別待遇，同時限制國內准入並支持規範。甚至，大陸利用「一帶一路」提供發展援助，進而要求夥伴國家使用華為或其他大陸科技，並追隨北京設下的技術標準。

從台灣在半導體的地位來看，台灣也是會牽動全球供應鏈的重要因素。2020年，台積電占全球半導體代工市場的55.6%，並生產全球92%的尖端晶片。為了響應美國對華為的新規定，還取消華為的訂單。

另一方面，趁著美中貿易戰加劇之際，北京加強對台灣軍事壓力，也讓半導體供應鏈陷入不穩定，而這正是北京不放棄武力統一的原因之一。但反面來說，台灣的半導體實力也會發揮嚇阻作用，讓北京不敢輕易動手以免供應鏈中斷。

文章指出，大陸的軍事脅迫並不能實現建立自身半導體能力的目標，甚至會讓外國專家與企業退避三舍。事實上，目前大陸正積極挖腳台灣資訊人員，並加強對台灣產業的網路攻擊。

此外，2021年春天，多雨的台灣卻贏來56年來最嚴重的乾旱，造成全球半導體供應面臨極大的危機。旱災讓生產延宕，並帶來晶片短缺；更重要的是，這場旱災引起台灣人關注水對半導體生產的重要性。

水資源風險

對中國大陸來說，確保國內生產能力與半導體數量足夠並非唯一挑戰，如何確保水資源足夠供應半導體生產，更是令人生懼的問題。據統計，一家生產400,000塊電路板的工產，每天需要480萬加侖的水，而這水量足可供應一座600,000人的城市。

儘管大陸中部近日出現前所未見的洪災；但從整體來看，大陸的水資源處在相對不安全─大陸人口占全球20%，卻僅有全球7%的水資源，水資源的分布更是不均。大陸半導體產業主要集中在北方，但該地水資源卻僅占全大陸的5分之1。

除了缺水外，如何用水也是大陸半導體業的一大問題。根據2017年的半導體用水的研究，相較於其他國家生產商(日本、南韓、台灣與美國)，不論是清洗過程還是生產過程的發電用水，大陸的用水量是美國的3倍。若從整個大陸半導體產業來看，其占產業總用水量約27%。

文章總結，從台灣在2021年乾旱中驚覺，即使擁有頂尖人才與技術，只要水資源短缺也會讓生產中斷；對北京來說，大陸雄心萬丈的半導體目標，卻缺乏考慮水資源的影響，而這恐成其致命弱點。

（ 中時新聞網 江昱蓁）