瑞幸咖啡進行重組 傳有投資企業有意入股

因財務造假從美股退市的瑞幸咖啡正在進行重組，除了已發布經審計的2019年財報外，官方7日表示，將儘快發布去年財報。市場傳聞，瑞幸正尋求新一輪融資、有投資企業有意入股。

7日晚間，瑞幸咖啡官方發布指出，公司整體重組計畫正有序推進，並已完成多個階段性目標。今年6月補發了經審計的2019年財報，並將儘快發布2020年的財報。

根據界面新聞、新浪財經報導，中國的零售商「北京物美集團」的創辦人張文中傳出透過旗下的投資公司參與瑞幸咖啡的重組，並試圖從多個瑞幸咖啡的債權方收購債權，進而以「債轉股」的形式入股瑞幸。

報導指出，這間投資公司是張文中個人控制的海外公司，並不在物美集團的體系內。另一方面，市場上也傳出有一間名為「中國光實國際投資有限公司」的香港企業，也有意要收購瑞幸的債權。

報導分析，這些傳言所釋放的另一層消息是，瑞幸咖啡聯合創辦人陸正耀或許將能夠完全清償3億多美元（約新台幣83億元）的海外債務，甚至還有可能額外獲得一筆資金或保留部分瑞幸股權。

對於這項傳聞，物美集團予以否認、瑞幸咖啡則回應「不了解情況」。

此外，根據財聯社報導，瑞幸咖啡正在醞釀新一輪融資，參與者包括五星控股集團旗下的產業資本投資平台星納赫資本。不過瑞幸咖啡對此表示，近期沒有任何融資安排。

報導指出，瑞幸咖啡最近的一次融資在今年4月，融資金額2.5億美元，由大鉦資本、愉悅資本投資。