央視調查：誰是「飯圈」文化背後操縱者

大陸央視新聞8日報導，大陸相關部門近來緊急推出規範管理明星藝人流量造假、誘導粉絲消費的禁令以及懲治條例。透視「飯圈」文化亂象背後的利益鏈條，看似野蠻生長的「飯圈」文化，實際上已經和演員明星、演藝經紀公司、娛樂平台形成了一種互利共贏的商業關係。演藝經紀公司人設包裝藝人，話題宣傳甚至炒作，娛樂平台對其增加曝光率，粉絲直接間接進行話題討論和輿論引導，將流量經濟進一步推向高潮。對以年輕人為主的粉絲消費群體，造成巨大傷害和負面影響。

報導稱，對於一些選秀出身的年輕藝人來說，在大數據時代，紅不紅不再依賴作品，只要有狂熱粉絲在各種平台為自己投票、甚至利用各種手段刷票，就能在娛樂圈占有一席之地。

由於粉絲群體逐漸公司化營運，藝人的流量數據高低，不僅可以成為流量明星在文藝作品中暢通無阻的通行證，更是成為粉絲團體對自己偶像支持的唯一方式，近些年大量虛假熱搜、評分、榜單等數據頻繁出現在網路，正常情況下已經很難從網路數據上看到真實的聲音。

中國藝術研究院副研究員孫佳山表示，無論是相對比較傳統的百度搜索、新浪微博、豆瓣評分，還是新興的微信、知乎、b站，這些資訊傳播傳遞平台，都可以透過直接商業買賣完成。這背後直接指向非常尖銳的社會問題，意味著相關輿情可以被這種商業買賣行為左右。

中國電影文學學會副會長汪海林指出，數據資產是重大財富，這個財富不能掌握在一些別有用心的資本手裡，他們利用數據資產為所欲為，數據造假，通過數據造假獲取巨額利潤。

小余（化名）曾是粉絲圈裡赫赫有名的「站姐」，「站姐」就是追蹤拍攝明星行程及活動、定期發布在特定網路網站的經營者俗稱。

她說，粉絲很容易被帶動情緒，因為大部分年紀比較小，只要稍微在線上帶帶節奏，在線上會獲得一種自我滿足感，他們除了追捧喜歡的藝人，也會追捧喜歡的站姐。被別人追捧、天天誇你，看到自己微博轉發這麼高，會有虛榮心。

小余透露，近些年隨著網路使用者低齡化，粉絲未成年人比例也在不斷擴大，這些群體成為最容易被煽動和資本裹挾的對象。他們缺乏社會閱歷和判斷力，在網路上被誘導投入大量時間和金錢給喜愛的明星「應援」，通過投票或者購買偶像相關產品募集資金。

中國藝術研究院副研究員孫佳山稱，一層一層講，明星藝人第一層、經紀娛樂公司第二層、第三層粉絲組織、第四層海量粉絲。明星藝人除了和經紀娛樂公司分配經濟利益或者分帳外，也要和相關，至少是主要粉絲團體分配經濟利益。

（ 中時 李文輝 ）