今（9/8）日大陸財經新聞重點摘要：

1.華為與東風就車聯網、智慧駕駛進行交流

大陸車企東風零部件集團官方微博8日披露，日前，東風汽車有限公司副總裁，東風汽車零部件（集團）有限公司董事長、總經理陳興林，與來訪的華為湖北省公司總經理孟少雲一行，就進一步發揮專業優勢、資源優勢，在車聯網、智慧駕駛等領域合作進行深入交流。

新浪財經報導，本次會面，華為智慧汽車解決方案BU銷售總監孟令軍、華為湖北襄陽地市總經理潘錦東，東風零部件集團副總經理羅耀華等也出席參加交流。

孟少雲表示，華為長期以來聚焦ICT領域的創新和研發，期待與東風零部件集團在車聯網、智慧座艙系統、智慧駕駛系統生態等領域共同進行探討。

2.人民幣兌美元中間價 8日下調141基點

人民幣兌美元中間價8日報6.4674，較上一交易日中間價6.4533下調141基點，上一交易日官方收盤價為6.4604，上日夜盤報收6.4670。

此外，中國人民銀行8日進行人民幣（下同）100億元逆回購操作，另有100億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。

3.中美綠色低碳合作 陸商務部王受文：應攜手彈好合奏曲

中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文8日上午在廈門第21屆中國國際投資貿易洽談會期間，在出席中美省州綠色低碳合作研討會暨對接會開幕式上發表主旨演講時表示，中美在綠色低碳領域有共同點，應該攜手彈好「合奏曲」。

新浪財經報導，王受文表示，中國正在制定實現雙碳目標的路線圖。而美國拜登政府重返「巴黎協定」，也宣布了新的碳減排目標。2021年4月，中美發表「應對氣候危機聯合聲明」，並表示將繼續探討未來十年的具體減排行動。

他指出，中美開展綠色低碳合作，既是實現兩國各自減排目標的有效路徑，也是加強中美經貿合作的重要領域。

美國氣候特使凱瑞(John Kerry)9月初剛結束三天的中國訪問行程，並先後與中國國務委員兼外長王毅、中國國務院副總理韓正、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪視訊會談。

會談後，凱瑞坦承中美關係已影響到雙方在氣候議題上的合作前景，而外界視凱瑞此行唯一的進展，是中美將於11月聯合國氣候峰會前再度對話。

4.中國最大房產仲介貝殼控股擬赴港上市

消息人士透露，中國最大的房地產仲介公司貝殼控股正在計畫赴香港上市，並已聘請高盛牽線負責上市事宜。騰訊和日本軟銀持股的貝殼控股2020年曾在紐約首次公開發行(IPO)中籌資21億美元，使其成為當時第二大中企赴美上市案。

路透8日報導，消息人士稱，貝殼目前正研究在香港進行雙重主要上市（dual-primary listing）籌資類似金額，其赴港上市最快可能在今年底進行。

報導稱，貝殼是中國所謂的平台公司之一，這類公司掌握著大量資料，目前受到中國監管當局前所未有的打擊。貝殼的上市計畫表明，這類平台公司仍在香港探索融資機會，儘管在當前監管環境下，其股票前景並不樂觀。

報導指出，目前有越來越多紐約上市中企通過私有化或回歸本土附近市場進行雙重掛牌，以全部或部分降低其在美國交易所的曝險。

稍早前，中國市場監管者已開始調查貝殼的反競爭行為，以了解該公司是否強迫房地產開發商只能將住房資訊公佈在其平台上。中國政府也加強對房地產市場的監控，貝殼8月曾經預警，2021年第三季淨營收可能下滑近三成。