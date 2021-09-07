削弱香港富豪影響力 北京擬限入港選委會

香港選舉委員會19日將分組選出選舉委員。消息人士透露，北京方面有意限制香港富豪家族參選，每個家族只能推派2人進入選委會，意在削弱及稀釋香港富豪家族的政治影響力。

香港選舉委員會將於19日以界別為單位，進行分組選舉，預定選出967名委員。南華早報5日報導，北京此舉除在稀釋香港富豪家族的政治影響力，讓富豪們不再是特首「造王者」外，還試圖藉此調整香港的傳統政治結構。

報導引述一名熟悉北京想法的香港商界人士說，香港這些大家族在選委會裡，還是能透過其代表擁有發言權。但北京「給我們發出的直接訊息是，你不能再當造王者了」。

港媒先前報導，現年已93歲的李嘉誠，將不會參加這屆選委會選舉。而數名知情人士向南早指出，除李嘉誠外，包括新世界集團主席鄭家純、恒基地產創辦人李兆基、九龍倉集團前董事局主席吳光正等香港富商，也都不會參選，但將派出下一代的年輕家族成員及公司高層主管參選。

以往，香港大財團在政壇一直擁有影響力，特別是在選委會的組成上。香港01統計，2016年選委會選舉中，李嘉誠家族的長和系，以及新世界、新鴻基、恒基會德豐（九龍倉母公司）這5大房地產集團，便取得至少41選舉委員席次。而除會德豐外的4大集團掌門家族，傳統上被視為香港特首的「造王者」。

香港時事評論員劉銳紹表示，北京擬限制香港富豪家族進入選委會，是希望削弱香港富豪對政治事務的影響力，同時在香港商界樹立「公平競爭」的意識，北京將不再允許香港政治權力上有討價還價空間。

但劉銳紹認為，出於自身利益的考慮，這些香港大亨仍會希望保持政治影響力，因此肯定會設法繞開這些限制。

立場親北京的中國學者田飛龍認為，老一代富商退出香港政治舞台是很正常的事，「不要過度解讀」。但北京會很高興看到香港選委會成員，正朝著「平衡參與」的原則發展調整。