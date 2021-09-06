A股連續34日爆兆元巨量 僅次2015大牛市

滬深兩市6日合計成交值達到人民幣（下同）1.4兆元，自7月21日以來，連續第34個交易日成交值破兆元，持續推進歷史次高紀錄，僅次於2015年的大牛市（連99日）。不過，這波巨量成交值並未讓股市大漲。

上證指數、深成指、創業板指6日分別收漲1.12％、2.59％、4.06％，自7月20日以來，上證指數、深成指、創業板指分別累計收漲2.4％、收跌3％、收跌6.8％。

路透報導，與以往高成交值通常伴隨高市場波動相比，近期A股的主要指數大致處於較窄的區間波動，但板塊和個股間的分化和波動劇烈。由於政策引導，2021年以來周期、科技成長類股表現強勢，而傳統的價值藍籌股走勢相對黯淡。

滬深兩市1日合計成交值高達1.7兆元，略低於2020年7月的高點，並接近2015年市場大波動期間的歷史高點。市場人士分析，除了市場擴容，以及房地產高壓監管所帶來的部分增量資金流入股市以外，高水準的成交值也有部分是由迅猛發展的量化交易所「貢獻」。

量化交易是指借助現代統計學和數學的方法，利用電腦技術來進行交易的證券投資方式。

北京世紀紅帆資產副總張成宇表示，投資管道在變革，確實房子不好再投資，所以進入到股市的錢就逐漸增多，但本質上應該還是資金較多。股市中的結構性機會還是蠻多的，也就是那些熱點之間來回的輪換。另一方面，大陸經濟數據不好，有些數據大幅低於預期，實體經營的資金也有一部分流入股市。因為大陸的經濟規模太大，稍微分流一點出來就很多。

華南一位量化私募基金人士表示，每天逾1兆元成交值，量化交易約占三分之一（另一說占20％）。2021年量化資金規模大增，2020年增加2千億元，2021年至今至少達到3千億元以上。目前的高頻量化交易，基本上每天都在換手。

中信證券指出，截至2021年上半年，在證券類私募基金中，量化產品規模接近兆元、規模占比約兩成。