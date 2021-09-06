京東首設總裁 徐雷出任

大陸電商巨頭京東6日首設總裁一職由徐雷出任，確認其在董事長兼CEO劉強東之後的京東第二號人物地位，出馬統籌京東各項業務，劉強東將繼續隱身幕後，投入人才培養、鄉村振興，使得京東高管架構進一步清晰。

港股京東6日開低走高，收盤漲1.35％報316.4港元。京東健康則小跌0.06％報78.25港元。京東物流漲3.4％報35港元。

京東集團6日盤前公告，徐雷成為京東集團總裁，負責京東集團各業務的日常營運和發展，繼續向劉強東匯報。劉強東則將把更多時間投入到長期戰略設計、年輕人才培養和鄉村振興事業。

這是京東首設總裁一職，幾乎確認劉強東在任CEO的時代，徐雷能穩坐第二人位置，負責京東主要事宜。徐雷是京東老將，帶領京東從此前的360buy網域名，正名回如今的JD.com，並打造出京東吉祥物Joy。

在京東版圖快速擴張的2018年，劉強東放權嘗試分工、大動作調整人事架構，核心京東商城試水溫輪值CEO制度，由徐雷第一棒試跑。

但當時，劉強東陷入醜聞，逐漸隱身幕後，京東主要活動開始由徐雷出面，包括以往由劉強東主講的京東商城年會，在2019年改由徐雷主講。

而2019年初京東商城升級為京東零售集團，徐雷繼續擔任CEO，反映輪值CEO制度不復存，外界均視徐雷為京東二把手，徐雷也在之後京東健康、京東物流等劉強東未出席的重要上市儀式上站在主位。

且電商最注重金流與物流，但2020年12月，分掌金流和物流的京東數科CEO陳生強、京東物流CEO王振輝雙雙離開一線，三巨頭中僅徐雷留守一線且升職，其他主掌重點業務的高管不是後輩便是非一線，象徵徐雷在京東的話語權除劉強東外無人可撼動。

京東6日還宣布，原京東健康CEO辛利軍接手徐雷成為京東核心業務零售CEO，在金融科技業務被監管、醫藥健康重要性崛起下，反映出京東人事以及業務的排座次序已有改變。

值得注意的是，劉強東投入人才培養，很可能在當前嚴苛監管下，為自己尋找日後的接班人。而作為官方政策重點方針之一的鄉村振興，未來也可能是京東大動作投入的領域。