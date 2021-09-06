今（9/6）日大陸財經新聞重點摘要：

1.人民幣中間價升48個基點 創逾兩個半月高

人民幣兌美元中間價6日報6.4529元，較上個交易日（3日）報價的6.4577元，上調48個基點，漲幅0.07％，創逾兩個半月高。

截至10點42分，人民幣兌美元在岸價報6.4541元，較為上日收盤價6.4565元上揚24個基點，漲幅0.04％。

離岸價報6.4479元，下跌93個基點，跌幅0.14％。

另，中國人民銀行6日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，中標利率仍持平於2.2％。

這是進入9月以來，逆回購規模連續第四日定在同一水平，因6日有500億元到期，公開市場單日繼續淨回籠400億元。路透統計，本周公開市場逆回購到期總額為1,300億元，其中前兩天各500億元，後三天各100億元。

2.劉鶴：大力支持民營經濟發展

中國國務院副總理劉鶴6日在2021中國國際數位經濟博覽會上致詞時稱，必須大力支持民營經濟發展，使其在穩增長、穩就業、調結構、促創新中發揮更大作用。

新浪財經報導，劉鶴致詞時表示，民營經濟為中國貢獻了50％以上的稅收、60％以上的GDP、70％以上的技術創新、80％以上的城鎮就業、90％以上的市場主體數量。

他稱，必須堅決保護產權和知識產權。支持民營經濟發展的方針政策沒有變，現在沒有改變，將來也不會改變。

另外，劉鶴指出，發展數字經濟必須認真落實新發展理念，以強烈的創新和危機意識，主動創造條件，把握發展機遇，實現經濟社會高質量發展。

他續稱，要把人才作為重中之重，充分發揚企業家精神，努力吸引和培養人才，依靠人的想像力、創造力使供給創造需求成為可能。

要善於創造軟環境，持續完善法治環境，適度超前進行基礎設施建設，優化資源和服務供給，保護公平競爭，反對壟斷。要善於發現和利用比較優勢，結合不同地區產業特點，努力創新，進行差異化競爭。

3.A股三大指數早盤強彈 創業板午盤大漲3.75％

A股三大指數6日開盤漲跌不一，開盤後集體拉升，滬指漲逾1％站上3,600點，創指在醫療、醫藥板塊帶領下表現相對強勢漲逾3％，北向資金流入超人民幣（下同）50億元，兩市成交額超9,000億。

上證指數中午收報3,618.31點，上漲36.58點，漲幅1.02％。深成指午盤收報14,486.65點，上漲306.79點，漲幅2.16％。創業板指中午收報3,218.35點，上漲116.21點，漲幅3.75％。

概念股方面，粵港澳概念股開盤活躍，太陽能類股走弱，白酒類股衝高，鋰礦股持續殺跌。總體而言，個股漲多跌少。從盤面上看，北交所概念、白酒板塊漲幅居前，有機矽、磷化工板塊跌幅居前。

4.陸官方智庫：年內降準降息皆有可能

大陸官方智庫、中國國家金融與發展實驗室副主任曾剛表示，2021年在市場有需要的情況下，進一步下調法定存款準備金率甚至下降利率水準，均是可選擇的操作。相比而言，降準的機率會更高一些。

中國證券報6日報導，曾剛稱，當前在經濟整體繼續回升的同時，存在結構失衡的隱憂。進入第三季後，7月經濟金融數據不及預期，8月製造業採購經理人指數（PMI）數據顯示製造業需求走弱。在這種背景下，整體的宏觀調控開始強調跨周期調節，疏通貨幣政策傳導機制，加大金融對實體經濟的支持力度，成為政策關注重點。

曾剛指出，未來一段時間，貨幣調控的著力點在兩個層面。一是在總量貨幣政策方面，繼續保持流動性合理充裕，推動實體經濟融資成本穩中有降。二是在結構優化方面，應加大結構性政策力度，疏通貨幣政策傳導機制，為「寬信用」創造更為良好的外部環境。