晶片荒越演越烈 陸車企連三月產量腰斬

汽車晶片短缺危機未按市場預期在第三季開始緩解，如今反而愈演愈烈。大陸多家車企人士透露，7月份爆發的新一輪晶片短缺影響範圍和缺貨程度，更甚於2020年底和2021年第二季情況，大陸多家中外合資公司和本土車企產量已經連續三個月接近腰斬。

第一財經4日報導，大陸汽車晶片危機早先起源於2020年年初，當時汽車銷量受到新冠疫情爆發拖累下跌，導致車用晶片產能過剩。與此同時，「宅經濟」大行其道，使消費晶片需求猛增，晶片原料轉向消費晶片生產，間接為其後汽車晶片短缺危機埋下種子。

譬如，產銷量巨大的大陸汽車大廠一汽大眾，過去多選用博世（Bosch）等大型全球零件供應商供貨，博世供應品牌還包括華晨寶馬、長安汽車和長城汽車等車企，為大陸最大的ESP供應商。但這些需求龐大的零件供應商晶片荒危機更為顯著。大陸乘聯會數據顯示，2021年4月～7月，一汽大眾產量分別年減40.7％、25.5％、60.8％和58.7％。

此外，本田（Honda）和日產（NISSAN）等外企在大陸的合資公司也受晶片短缺波及，導致大量減產。其中，廣汽本田和東風本田6月和7月產量均減少超過40％。消息人士透露，東風本田部分主銷車型減產幅度甚至高達80％。

銷售端方面，一汽大眾的速騰、寶來、邁騰近期都極度缺車，同為大眾系的上汽大眾以朗逸影響較大，取車周期從1～2周延長到4～5周。奧德思研究調查顯示，大陸大部分高端及新能源車商均面臨停產風險，4S店熱銷車型更以基本告罄。

一汽大眾銷售公司總經理郭永鋒強調，在晶片短缺的困境下，公司將加快數位化驅動、精益化管理體系和價值價格戰略的轉型，增加全系車型、中低配車型以及主銷車型的裝備，提升產品性價比。