馬雲風花雪月遭起底 謝金河談翻身機會

大陸近來整頓行動擴大，監管範圍從企業燒到娛樂業，不少名人都被掃到，電商龍頭阿里巴巴創辦人馬雲也成為箭靶。財信傳媒董事長謝金河表示，馬雲的處境愈來愈困難，跟著他的政商名流各個受到波及，當年馬雲意氣風發時，他愛唱歌、愛畫畫的高調作風，如今不斷被翻出；值得注意的是，這兩天，阿里已承諾捐款1,000億人民幣（約台幣4,200億），馬雲不知能否捐錢脫困？

謝金河在臉書發文指出，當年馬雲和王菲合唱「如果雲知道」，馬雲拉高音，唱著「其實雲知道，逃不開淘寶的牢」，還有，馬雲具有表演天賦，他扮演過麥可傑克遜跳舞，那時博得滿堂彩，如今這些同馬雲共歡樂的朋友圈全被放大檢視。最近有一篇諷刺馬雲的文章說，馬雲是電商、金融、公益大亨，同時，他也是歌唱家、書法家、畫家⋯。

謝金河感嘆，「本來馬雲多才多藝，又是全中國人人崇拜的大英雄，如今有如雍正年間的大將軍年羹堯，一夕落難。」

馬雲在2015年和曾梵志共同創作的「桃花源」，也被拿出來檢視。當天這幅像地球的圓形畫作預估價是250萬港元，從120喊價，經過32輪，以3,600萬港元成交，如果加上手續費，成交價是4220萬港元。馬雲畫作高價拍出，成了拍賣市場大新聞，拍下馬雲這張大作的是馬雲的好朋友，環球國際的錢峰雷。,

而在這之前，馬雲有一幅「馬體墨寶」在雙12創佳績後馬雲也以242萬港元成交，馬雲開玩笑說500年後，要以50億買回來。他的「活禪」書法，也被周永利以468萬港元收購。

謝金河表示，在這個瘋狂世界，馬雲的好友曾梵志一幅「最後的晚餐」，在蘇富比亞洲40的拍賣會，創下1.8044億港幣的空前成交紀錄，看起來也是馬雲的好朋友頂起來的。這些當年風花雪月的美事，如今用放大鏡檢視，所有跟馬雲一起歡樂的人全都有事。「這兩天，阿里已承諾捐款1,000億人民幣，馬雲能不能捐錢脫困？現在看來並不輕鬆！」

（中時新聞網 吳美觀）

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