新能源汽車帶動鋰業爆發 2023年或迎分水嶺

隨著大陸新能源汽車行業飛速發展，上游鋰電池產品市場需求大增，帶動碳酸鋰價格飛速上漲。A股多支鹽湖提鋰類股近日彷彿搭上雲霄飛車，以西藏礦業領頭，全線先在8月30日大幅拉升，其後數日鹽湖提鋰進入劇烈波動的調整期。

第一財經引述西藏礦業8月28日舉行業績說明會表示，在西藏自治區政府和控股股東寶武集團的全力支持下，扎布耶鹽湖二期萬噸電池級碳酸鋰項目，有望成為西藏鹽湖資源開發的樣板，該項目的開工建設也將助推西藏鹽湖提鋰產業駛上發展「快車道」。

但9月第一個交易日，A股鋰礦類股上演開門黑，鋰礦股開市後紛紛跌停，巨頭之一贛鋒鋰業盤中大跌10％，天齊鋰業同樣在盤中重挫10％。分析指出，市場沒有出現利空消息，可能是鋰礦股前期漲幅較大，獲利盤在高位拋售，才造成股價波動。

西藏礦業隨後表示，公司目前正在推進礦業規劃，並按官方要求與期望，以西藏礦業為主題單位，開展區內鹽湖資源整合，計畫2025年鋰產量達到3～5噸，形同宣告將克服公服設施條件的困境。

相關概念股在9月2日再度發力上攻，西藏珠峰、西藏城投漲超5％，鹽湖股份、天齊鋰業等跟漲。據統計，2020年1月至2021年6月，電池級碳酸鋰價格漲幅超過60％。

中金公司分析，大陸鹽湖資源具有儲量規模大、提鋰成本低的優勢，對於保障全球鋰資源供給具有重要意義。贛鋒鋰業、西藏珠峰等鋰業公司、提鋰技術提供商，以及傳統領域的礦業龍頭可望使提鋰技術「走出去」，將資源版圖延伸至海外鹽湖。

盛新鋰能總經理鄧偉軍則指出，估計鋰資源在2024年至2025年會有較大產能釋放，且市場可能在2023年出現分水嶺。

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