「蔚小理」揮別賣一輛虧一輛 新卡位戰上演

號稱大陸「造車新勢力」的「蔚小理」（蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車），過去雖成功在市場上引爆話題，但也常被譏諷是「賣一輛虧一輛」。但如今三家業者的交付量與業績表現逐步轉佳，也顯示大陸新能源汽車市場將進入新一輪激烈的卡位大戰。

綜合陸媒報導，理想、小鵬及蔚來9月1日先後公布8月份汽車交付量，其中理想交車量續創歷史新高，小鵬與蔚來汽車則分別較7月衰退10.3％、25.8％，但交付量仍維持在相對高檔。蔚來對此表示，交付量衰退是受到大陸及馬來西亞疫情影響零組件供應所致。

此外，三家企業近日也公布2021財年第二季未經審計財報。從結果來看，三家造車新勢力都呈現出營收增長、毛利轉好的態勢。第二季蔚來營收為人民幣（下同）84.50億元，年增127.20％；理想營收年增158.80％，小鵬營收年增更達536.70％。

不過，這三家業者目前仍處於虧損狀態，且依舊保持高研發投入。資料顯示，蔚來、理想、小鵬2021年第二季的研發費用分別為8.84億元、6.53億元、8.63億元。

對此，大陸著名經濟學家宋清輝表示，銷量規模不足仍是三家造車新勢力實現獲利的最大掣肘。平安證券則稱，為進一步擴充市場綠，理想等需要擴大研發投資和新車型的開發，並擴大產能和銷售通路。

其實，為了因應未來持續的高投資與市場競爭，三家業者已加大現金儲備，開始尋找外部融資管道。今年7月7日和8月12日，小鵬和理想先後在港股上市。此外，蔚來也有港股上市計畫。市場人士認為，這或意味著在擺脫「賣一輛虧一輛」的窘境後，「蔚小理」將開啟新一輪卡位賽。

報導指出，三家造車業者當前都在加快推出新產品的步伐。小鵬董事長何小鵬近日透露，從2023年起，計畫每年至少推出2到3款新車型。蔚來則表示，2022年將交付包括ET7在內的三款全新車型。

另外，理想則計畫在2022年推出X平台上的首款產品：全尺寸豪華增程式電動SUV，並於2023年推出另外兩款SUV。而且自2023年起，理想計畫每年至少推出兩款高壓純電動車型。

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