中美氣候談判 凱瑞無功而返

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）3日結束三天的中國訪問行程，在與中國三位高官會談後，他坦承中美關係已影響雙方在氣候議題上的合作前景，而此次唯一的進展，是中美將於11月聯合國氣候峰會前再度對話。

凱瑞此行，被視為幾乎無功而返。根據路透3日報導，凱瑞2日先後與中國國務委員兼外長王毅、中國國務院副總理韓正、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪視訊會談，針對中美關係對談判的影響，凱瑞在接受路透訪問時指出，「如果有三位主要領導人公開對拜登總統的氣候特使說這會影響前景，那就會影響前景。」

凱瑞並指出，他對中方表示「氣候不是意識形態問題，不是黨派問題，也不是地緣戰略武器」。儘管中國在應對溫室氣體不斷上升方面已做了很多工作，但中國現在的排放量超過了整個經濟合作暨發展組織（OECD）的水準，以中國規模之大，「中國可以做得更多」。

凱瑞表示，增加更多的燃煤電廠對全球應對氣候危機的努力來說是一個重大挑戰，若中國繼續推動新增煤炭產能專案的計畫，將會破壞全球淨零排放和限制溫室氣體上升的努力。他還表示，中美雙方將在11月格拉斯哥聯合國氣候峰會前，繼續進行對話磋商。

不過，北京方面顯然認為氣候議題無法獨立於政治議題之外。楊潔篪表示，中美可以加強在氣候變遷、疫情防控、經濟復甦等一連串重大問題的溝通、協調與合作，但前提是「合作必須是雙向、互利的」，希望美方切實糾正錯誤做法，奉行理智務實的對中政策。

自美國總統拜登今年1月上任以來，一直希望將氣候議題與中美貿易糾紛、人權和新冠病毒溯源等爭端分開處理，初期中方對此種做法並無反彈，因此4月中旬凱瑞首度以拜登政府氣候特使的身份前往中國，並和中國氣候特使解振華達成「中美應對氣候危機聯合聲明」。4月底，中國國家主席習近平更應邀出席拜登發起的領導人全球氣候線上峰會。

BBC分析指出，從日前三位中國高官與凱瑞會談的內容來看，中國並不同意把氣候變化與中美雙邊更廣泛的分歧分別對待，「要談就一起談」。這讓凱瑞迄今都「未能將中美間唯一的談判項目擺到談判桌上」。