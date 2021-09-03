陸財政部長：下半年經濟保持恢復態勢

今（9/3）日大陸財經新聞重點摘要：

1.陸官媒：京交所將與滬深交易所功能互補 各顯優勢

大陸2日宣布將成立北京證券交易所，官媒證券時報3日發表發表頭版評論文章指出，京交所將堅持服務創新型中小企業的市場定位，與滬深交易所、區域性股權市場堅持錯位發展與互聯互通，中國將形成京、滬、深三地交易所功能互補、各具特色、各顯優勢的證券市場新格局。

大陸國家主席習近平2日宣布設立北京證券交易所之後，中證監公布答記者問表示，京交所上市公司由新三板創新層公司產生，維持新三板基礎層、創新層與京交所「層層遞進」的市場結構，同步試點證券發行註冊制。

證券時報評論指出，京交所主要面向中小企，但有市場人士憧憬優質股甚至中概股可以落戶北京。評論提到京交所可以加快實施創新驅動發展戰略，努力推動科技、資本與實體經濟高水平循環，或預示著京交所會吸納科技公司。

評論表示，指適時設立京交所，為創新型中小企業提供更加便利、更具包容性的融資和服務平台，早有醞釀，也是必要之舉。文章指，中國需要建設一個「面向中小企業的證券交易所」，承載更大的融資規模，暢通資本流通機制，為中小企構建更為有力的信用增長通道。

不過目前資本市場已經有科創板和創業板，如果京交所定位是創新型中小企的上市平台，會否造成定位重疊？評論認為，京交所將堅持服務創新型中小企業的市場定位，與滬深交易所、區域性股權市場堅持錯位發展與互聯互通。

文章進一步指出，中國將形成京、滬、深三地交易所功能互補、各具特色、各顯優勢的證券市場新格局。京交所定位為「服務創新型中小企業的主陣地」，滬深主板繼續為成熟的大中型企業服務，科創板為硬科技產業板塊的企業服務，創業板為高新技術企業、戰略新興產業企業和成長型創新創業企業服務。

2.大陸人臉辨識企業曠視科技轉戰上海科創板 9日上會

上交所2日發公告指出，科創板上市委定於9日召開審議會議，審核曠視科技、迪哲醫藥的首發事項。

其中，曠視科技創立於2011年，是一家人工智能產品和解決方案公司，曾是螞蟻集團的供應商，為其提供人臉識別等服務。曠視科技曾於2019年8月於港交所遞表，但由於美國制裁的關係，有傳指曠視因財務數據不達標，而放棄在港上市。

2020年2月，曠視曾稱正向港交所補充上市資料，惟其後沒有下文；目前其上市申請在遭港交所列為「失效」狀態。



迪哲醫藥是由國投創新與阿斯利康等於2017年聯合成立的一家創新驅動型生物醫藥公司，現階段主要專注於惡性腫瘤、免疫性疾病等疾病領域。目前，其研發管線中擁有4個處於臨床階段的創新藥，以及多個處於臨床前研究階段的候選藥物。

3.北京將設交易所 服務創新型中小企 中資券商股走強

大陸國家主席習近平2日表示，將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。消息刺激中資券商3日大漲，其中金公司一度漲逾8％。

香港經濟日報報導，中金公司一度升逾8％，高見21.75港元，現報21.1港元，升5％；中信建投一度升逾7％，高見9.9港元，現報9.56港元，升3.7％；海通證券曾升破一年內高位，高見7.81港元，現報7.61港元，升1.3％；招商證券報12.58港元，升1.6％；東方證券曾升4％，高見8.4港元，之後由升轉跌，現報7.99港元，跌1％。另外，港交所現跌1.4％，報491.2港元。

中國證監會負責人表示，為深化新三板改革，將設立北京證券交易所，統籌協調多層次資本市場發展佈局，推動健全資本市場服務中小企業創新發展的全鏈條制度體系，著力打造符合中國國情、有效服務專精特新中小企業的資本市場專業化發展平台。

中證監負責人又指，這是對資本市場更好服務構建新發展格局、推動高質量發展作出的新的重大戰略部署。中證監將努力建設一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，更好服務實體經濟高質量發展。

4.陸財政部長：大陸經濟下半年保持恢復態勢

中國財政部部長劉昆表示，2021年來中國經濟持續穩定恢復，政府科學精準實施宏觀政策，繼續鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果。下半年仍會保持穩定恢復態勢，發展質量會繼續提升。

26日，印度輪值金磚國家主席國期間第二次金磚財長和央行行長會議以視訊方式舉行。會議主要就全球經濟形勢和新冠肺炎疫情應對、基礎設施投資、海關合作，以及金融服務合作、訊息安全合作、應急儲備安排等議題進行討論，為金磚國家領導人第十三次會晤進行準備。

財政部官網3日刊登劉昆出席金磚國家財長和央行行長視訊會議的講話稱，數位經濟是未來發展方向，數位基礎設施展現巨大發展潛力。「十四五」期間，中國將加快數位化發展。

建議金磚各方著眼於發展數位經濟、彌合數位鴻溝，進一步探討如何深化數位基礎設施投資合作，期待新開發銀行為此提供技術、知識和資金支持。

他並稱，金磚成員應進一步維護多邊主義，加強團結合作，在宏觀經濟政策、氣候變化、債務、基礎設施投資和衛生治理等全球重要議題上加強協調與配合，推動世界經濟復甦和強勁、可持續、平衡和包容增長。

5.凱瑞：氣候危機無關政治 促中國採取更多措施減排

美國總統氣候問題特使凱瑞（John Kerry）表示，他告訴中國領導人，氣候變化比政治更重要，此番發言回應有關兩國外交緊張關係可能破壞減排合作的警告。

凱瑞在天津與中國氣候變化事務特使解振華進行兩天會談後向媒體稱，他對中方的回應是，氣候不是意識形態問題，不是黨派問題，也不是地緣戰略武器。

他指出，儘管中國在應對不斷上升的溫室氣體水平方面做了很多工作，但中國現在的排放量超過整個經合組織（OECD），而且中國可以做得更多。

凱瑞稱，如果中國計劃新增的煤炭產能項目完成，會破壞全球將排放降至淨零和限制氣溫上升的努力。美國已經非常清楚地表明，增加更多的燃煤電廠對全球應對氣候危機的努力來說是一個重大挑戰。



凱瑞指，在11月格拉斯哥舉行下一輪全球氣候磋商之前，美國和中國之間將繼續進行磋商。



中國國務委員兼外長王毅應約視頻會見凱瑞時表示，中美氣變合作既符合雙方利益，也將造福全人類，有著廣闊發展前景。美方希望氣變合作成為中美關係的綠洲，但如綠洲周圍都是荒漠，綠洲遲早會被沙化。王毅並稱，中美氣變合作不可能脫離中美關係的大環境，美方應與中方相向而行。

6.財新中國8月服務業PMI收縮 創16個月低

財新中國3日公布8月服務業採購經理人指數（PMI）跌破榮枯線至46.7，是自去年5月以來首次出現收縮，創下16個月新低，低於預期的52，並且遠低於7月的54.9。

受製造業和服務業雙雙放緩拖累，財新中國8月綜合PMI下跌至47.2，為去年4月以來首次陷入收縮，是17個月的最低水平。

8月服務業供給、需求出現不同程度收縮。生產指數和新訂單指數16個月以來首次低於榮枯線，其中供給較需求收縮幅度更大。受訪企業反映，新訂單指數下降的主因是疫情及相關防控措施，壓制顧客需求。部分企業表示海外疫情反撲，抑制國外客戶需求。

服務業投入品價格持續上升，銷售價格略微回落，通膨壓力仍在。8月服務業投入價格指數繼續位於擴張區間，但上升幅度減弱，為去年9月後次低。投入成本上揚，因包括用工成本增加和疫情導致的運費上升。調查顯示，市場對未來一年依然保持樂觀態度，但服務業經營預期指數較7月有所回落。

財新智庫解讀，8月製造業、服務業景氣度雙雙下降，尤其是服務業受影響更大。市場供給下降，需求承壓，出口亦面臨壓力。就業市場略有收縮，通膨壓力較大。官方公布的7月宏觀數據低於市場預期，經濟下行壓力仍然較大，完善疫情防控措施、維持就業市場穩定、做好保供穩價工作，仍需各方面統籌兼顧。

7.人幣中間價升17點 續創逾兩個月高

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價3日報6.4577，較上個交易日升17點或0.03％，實現兩連升，續刷6月29日逾兩個月新高。在岸人民幣（CNY）開盤走貶。

在岸人民幣10：13報6.4611，較2日夜盤收盤貶46點，貶幅0.0712％。較上日下午4：30收盤升6點。離岸人民幣（CNH）報6.4544，較上日收盤貶73點。

路透引述交易員指出，稍早美國公布的民間就業數據低於預期，美元下試至8月6日以來低位後，暫時回穩，市場仍重點關注3日公布的非農就業數據；人民幣則跟隨美元小幅波動，整體很難脫離6.45至6.5波動範圍。