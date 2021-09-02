習近平拍板 將設立北京證券交易所

大陸國家主席習近平2日表示，將設立北京證券交易所，以支持中小企業創新發展。

大陸央視報導，習近平2日晚在2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上發表視頻致辭稱，將加強服務領域規則建設，支持北京等地開展國際高水平自由貿易協定規則對接先行先試，打造數位貿易示範區；將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。

目前大陸有上海、深圳兩大證券交易所，北京則有俗稱新三板的全國中小企業股份轉讓系統，此舉也代表將大幅改革當前的新三板制度，讓中小企業有更多融資管道。

陸設立北京證交所 普惠中小企業融資成重點

大陸國家主席習近平2日晚表示，將設立北京證券交易所。大陸證監會後續指出，北京證券交易所上市公司將由創新層公司產生，藉此完善多層次的市場結構，支持中小企業融資。

新浪財經報導，大陸證監會2日晚表示，建設北京證券交易所的主要思路是，嚴格遵循「證券法」，按照分步實施、循序漸進的原則，總體平移精選層各項基礎制度，堅持北京證券交易所上市公司由創新層公司產生，維持新三板基礎層、創新層與北京證券交易所「層層遞進」的市場結構，同步試點證券發行註冊制。

證監會指出，深化新三板改革，設立北京證券交易所，是資本市場更好支持中小企業發展壯大的內在需要，將以現有的新三板精選層為基礎組建北京證券交易所，進一步提升服務中小企業的能力，打造服務創新型中小企業主陣地。

證監會表示，北京證券交易所將牢牢堅持服務創新型中小企業的市場定位，與新三板現有創新層、基礎層堅持統籌協調與制度聯動，構建一套契合創新型中小企業特點的涵蓋發行上市、交易、退市、持續監管、投資者適當性管理等基礎制度安排，補足多層次資本市場發展普惠金融的短板。