大陸再祭鐵腕 鐵礦砂價重挫

大陸政府在年中出手抑制大宗商品飆漲初見成效，但鐵礦砂、煤炭價格近期有死灰復燃之勢，監管部門最新將矛頭指向期貨市場。大陸證監會副主席方星海1日表示，為確保期貨市場平穩有序，將持續防止過度投機，嚴防價格操縱。消息一出，當日大陸鐵礦砂、鋰礦概念全線重挫。

綜合陸媒報導，針對大宗商品價格上揚，方星海1日在中國（鄭州）國際期貨論壇上表示，近些年大陸落實期貨、現貨市場的聯動監管，防止過度投機，嚴防價格操縱，得以保持期貨市場平穩、活躍、有序的良好態勢，一方面可為企業管理風險提供工具，也能為大陸宏觀經濟管理提供參考，「我們要保持這樣的良好局面」。

今年上半年包括鐵礦砂、銅、鋁等基本金屬價格狂漲，大陸政府數度調控，7月中旬後鐵礦砂現貨價格曾大跌40％，惟8月下旬起價格又蠢動，且銅、鋁、鋅等價格依舊維持在高檔。方星海談話傳出後，震撼大陸金屬市場。

大陸鐵礦砂主力合約1日大跌超過8％，最終收跌7.78％，報人民幣765元，基本抹平過去數日的漲幅，甚至新加坡鐵礦砂指數期貨09合約跌幅一度達6％。

A股鋰礦股更全線下挫，指標股贛鋒鋰業、天齊鋰業雙雙跌停，雅化集團、華友鈷業均大跌8％。港股有色金屬族群直線下挫，中國鋁業、鞍鋼股份跌超4％，馬鞍山鋼鐵跌超3％，五礦資源收跌1.33％。

方星海談話稍後，大陸發改委隨即宣布投放第三批國家儲備銅鋁鋅以「保供穩價」。

市場分析指出，過去大陸每年花費大筆外匯進口各類金屬，但在今年價格不斷創新高下，令企業負擔沉重經營成本，也衝擊到新冠疫情下大陸得之不易的經濟復甦成果，迫使官方必須出手穩價與打壓市場炒作。