今（9/1）日大陸財經新聞重點摘要：

1.小米汽車正式註冊 雷軍任法人代表

小米汽車登場！9月1日小米汽車正式註冊，公司名為小米汽車有限公司，註冊資金為人民幣(下同)100億元，小米董事長兼CEO雷軍擔任法人代表。

36氪報導，今年3月30日，小米集團在港交所發佈公告，宣布小米智慧汽車業務正式立項，小米造車的消息震動業界。公告顯示，小米將為此成立一家全資子公司，雷軍將兼任該業務首席執行長。該電動汽車業務項目首期投資為100億元，預計未來10年投資額100億美元。

大陸業界人士認為，小米汽車加速產業佈局的背後，是大陸智慧汽車的發展已進入擴張期。近兩年，隨著電動車造車門檻大幅降低和准入門檻逐步放寬，大陸各家科技企業跨界造車漸成趨勢。

2021年阿里巴巴、百度、騰訊、華為、小米、360等科企與造車相關的消息不絕入耳，也讓市場對智慧汽車的熱度居高不下。

2.大陸推出首個教育督導問責文件 教育機構超前培訓將被問責

新學年開始，大陸正式實施「教育督導問責辦法」，針對培訓機構，規定如果有超標超前培訓、虛假宣傳等問題，將被納入教育督導問責。

香港經濟日報報導，大陸教育部1日召開新聞發布會，主要關注教育督導工作。會上提到，為讓教育督導更有力有效，首次推出教育督導問責文件，即「教育督導問責辦法」（下稱辦法），並於1日開始實施。

辦法著重從4個方面對教育督導問責做出系統制度設計，包括「問誰的責」、「誰來問責」、「問什麼責」及「怎麼問責」。

其中，在問責對象方面主要包括三類：一是地方政府及有關職能部門，二是各類學校和其他教育機構，三是有關工作人員。

針對培訓機構出現違規違紀行為的問題，辦法指出，違反有關教育法律法規和政策要求，在招生入學、人才培養等工作中，存在辦學行為不規範，或者出現嚴重違規的，即屬於問責的範疇。

此外，沒有按照要求加強各類學校和其他教育機構管理，存在超標超前培訓、虛假宣傳、超期收費等違規行為，侵害師生合法權益等等這些行為的，也是辦法管轄的內容，如果培訓機構存在這些行為將被問責。

關於具體問責，辦法指出，各類學校和其他教育機構（含民辦學校和教育培訓機構）如依據法律規定應予行政處罰的，由各級政府教育督導委員會提請縣級以上政府教育行政部門視違法情形依法給予警告、退還所收費用後，將沒收違法所得、罰款，責令停止招生、撤銷辦學資格及吊銷辦學許可證。

3.大陸A股1日收漲0.65％ 成交超1.7兆元 創年內新高

上證指數1日收報3,567.10點，漲23.16點，漲幅0.65％。深證成指收報14,314.09點，下跌14.29點，跌幅0.10％。創業板指跌0.85％。

滬深兩市成交額再度放量，1日達到人民幣（下同）1.7兆元，創年內新高，為連續第31個交易日破兆元。其中，滬市成交額為8,425.29億元，創2015年7月24日以來新高。以每日額度餘額口徑計算，北向資金截至A股收盤淨流入逾103億元。

新浪財經報導，大陸A股1日表現上，券商、保險、白酒等權重股拉升，上證50指數漲幅居前，中信建投漲停，迎駕貢酒逼近歷史新高，貴州茅台漲近4％，中國人壽大漲近7％。

創業板指一度跌超2％，盤中拉漲翻紅，午後又小幅回落回落，鋰電、光伏、軍工等，以及有色金屬、煤炭、稀土永磁等週期股殺跌嚴重，雲遊戲、水泥、中船系表現活躍。

4.大陸部分電競賽事宣布限制參賽選手年齡

大陸政府近日重拳制裁網路遊戲，尤其鎖定未成年人保護。大陸國家新聞出版署近日已經下發通知，進一步嚴格管理，切實防止未成年人沉迷網路遊戲。陸港媒體1日披露，大陸部分電競賽事已著手對參賽選手年齡進行限制。

經濟通通訊社1日報導，PEL和平精英職業聯賽公告稱，將對參賽選手年齡展開合規工作；KPL王者榮耀職業聯賽則表示，KPL和K甲選手必須年滿18周歲方可參賽，這導致許多戰隊為了參加季後賽，甚至得向其他戰隊租借選手。

報導指出，過去LPL聯賽（英雄聯盟職業聯賽）規定選手須年滿17歲才能出賽，LDL（英雄聯盟發展聯賽）戰隊則是15歲。

5.亞翔集成：中標3.24億元台積電項目

在大陸A股上市的台資業者亞翔集成1日公布，公司於近日收到台積電（南京）有限公司發來的採購訂單，確認公司成為台積電（南京）有限公司F16P1B MEP packageInstall（機電統包安裝工程）的廠商。中標金額為人民幣（下同）3.24億元。

新浪財經報導，亞翔系統集成科技（蘇州）成立於2002年，由台灣亞翔工程等股東共同投資，並於2008年改制為股份公司，2016年12月30日在上海證券交易所掛牌上市。亞翔集成以蘇州為中國大陸總部，先後在上海、廈門、深圳、濟寧、成都、重慶、武漢、新加坡分別設立分公司。

7月29日，亞翔集成發布2021年半年度報告。報告顯示，公司2021年上半年營收為9.8億元，年增242.54％；歸屬母凈利潤為387.85萬元，年減0.94％；扣非歸母凈利潤為14.01萬元，年增102.22％；基本每股收益為0.0182元。