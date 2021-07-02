中國打炒房 多地銀行停貸 房仲業哀號

為遏止炒房，中國央行去年底設置的銀行業房貸比例上限規定正在發威，多個城市的中古屋交易因為很難貸得到款，已經出現交易量下跌、房仲業者頻繁離職等現象。

綜合青島早報、江蘇省廣播電視總台、經濟觀察報報導，當前中國的房地產市場正出現銀行停貸、貸款週期變長以及升息的現象。

報導指出，深圳、東莞、惠州、成都、南京的銀行都出現了房貸額度不足的消息，而武漢、合肥、重慶、杭州、鄭州等多個城市更是傳出有銀行額度用完，被迫「停貸」。

6月，中國有72座城市的房貸利率上浮，其中首購利率為5.52%，第二套房為5.77%。除此之外，房貸的平均放款週期比5月份延長了2天，目前為50天。

相關現象可回溯到官方政策。

去年底，中國央行與銀保監會聯合發布了「關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知」，明確對中資大型銀行、小銀行、非縣域農合機構、縣農合機構、村鎮銀行，共5檔機構，設置了房地產貸款比例上限、個人住房貸款比例上限，分別對應投給開發商的專案貸款和投給個人的抵押貸款。

在監管的「紅線」之下，控房貸總量是今年銀行業的主基調之一。

受銀行貸款政策變化的影響，銀行放款週期拉長至3個月到6個月甚至更久，受影響最大的就是賣舊買新的客戶。一名上海的仲介業者說，「拿不到尾款，房東就沒法去買房置換，這樣的矛盾糾紛我們處理了不少，現在有點不敢做了」。

報導說，上海市閔行區一家大型連鎖仲介的經理汪晨，因為第二季業績考核沒有達標即將被降級。他所在區域的12家門市成交量都從今年開始下降，並在第二季銳減。而他所知道的同行，有的這幾個月已經有10幾名經紀人離職。

去年年底樓市正熱的時候，汪晨所在門市每個月開單量都在10單以上，而現在這12家門市最好的業績不超過5單，許多門市一個月成交量為0。「客戶還有，就是成交不了。」阻擋在成交開單面前的是不斷被拉長的銀行放貸時間。

業內人士分析，下半年住房貸款額度會繼續緊張，住房信貸會進一步緊縮，直到房地產價格走向開始平行或下行。

延伸閱讀

房價壓不住！大陸一二線城市房價驚驚漲

陸出手嚴控房市 約13個城市負責人喝咖啡

中國褐皮書：信貸若續縮 復甦恐減速

陸青年瘋「躺平主義」 恐成消費市場夢魘