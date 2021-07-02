瑞幸咖啡補2019財報 年收入曾虛報逾6成

曾因財務造假在美股退市的瑞幸咖啡近來力圖振作，6月底補發2019年度的財務報告，並稱將逐漸恢復正常財報披露進度。從這份財報來看，先前瑞幸公布的2019年收入虛增了約65%。

6月30日晚間，瑞幸咖啡在官方微博發布聲明稱，公司補發了經審計的2019年度財務報告；根據美國證監會的披露要求，公司將持續積極履行披露義務，儘快發布2020年度財務報告，並逐漸恢復至正常財報披露進度。

財經媒體AI財經社指出，這項消息被解讀為重大利好。

根據財報數據顯示，2019年瑞幸咖啡淨收入為人民幣30.25億元，比2018年的8.41億元增長了259.8%。此前瑞幸造假口徑下的收入為50億元左右，意味著全年虛增了超過6成的收入。

同時，報告披露，2019年公司經營虧損為32.12億元，2018年為15.98億元，雖然虧損擴大101%，但經營虧損占收入的比重由2018年的190%下降到2019年的106% 。

報導指出，從2017年10月第一家瑞幸咖啡開門營業，到2019年5月在美國納斯達克交易所掛牌上市，再到2020年4月瑞幸咖啡發布公告承認虛假交易22億元，股價暴跌80%，公司瞬間跌落谷底。隨後是退市、內鬥、破產等一系列風波，一度讓外界認為它就此不振。

不過，瑞幸在2020年底與美國證券交易委員會達成和解協議並支付1.8億美元罰款；今年4月15日宣布達成2.5億美元的新一輪融資協定，緊接著瑞幸首家咖啡烘焙基地在福建正式投產，瑞幸已經逐漸走上債務重組之路。

根據瑞幸聲明，截至今年6月底，瑞幸全國門店數已超過5,200家，累計消費用戶突破7,500萬。

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