習近平：不要低估捍衛領土完整決心

中共中央總書記習近平1日在中共建黨百年大慶上重申，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。他強調，要堅決粉碎任何「台獨」圖謀，且任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅強意志和強大能力。

中共1日在北京天安門廣場舉行慶祝中共百年黨慶大會，習近平在會上發表談話。在台灣問題上，習近平仍強調「要堅持一個中國原則和九二共識，推進祖國和平統一進程」，但值得注意的是，習近平升高對台獨的警告。他說，包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何「台獨」圖謀，共創民族復興美好未來，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

針對習近平最新談話，陸委會表示，2,300萬台灣人民早已拒絕中共片面的一個中國原則及「九二共識」。我政府堅定捍衛國家主權與台灣民主自由、致力維護台海和平穩定的決心不變，呼籲北京當局正視兩岸現實、尊重台灣民意對兩岸關係發展的堅持。

習近平曾於2019年1月「告台灣同胞書」40周年紀念會上，發表對台綱領性五點談話，主要內涵包括提出兩岸在反台獨的共同政治基礎上，可就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排，並提出兩岸經濟合作方面應通盡通及深化融合發展，在不承諾放棄用武力方面，習近平則強調，大陸保留採取一切必要選項，針對的是外部勢力及極少數台獨分裂份及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。

政治大學東亞所所長王信賢對習近平1日談話表示可以注意兩點，一是過去大陸領導人經常說「一個中國原則『的』九二共識」，習近平這次是說「一個中國原則『和』九二共識」，把一中原則與九二共識區隔開，是比較和緩的說法。

二是習近平提到「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」，這是說給兩種人聽，一是外國人，二是自認不是「中國人的人」，即台獨人士。