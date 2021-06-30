塞港嚴重 陸提早收美耶誕訂單

當前全球海運運能受到新冠肺炎衝擊大幅衰減，提供沃爾瑪、亞馬遜等美國大型零售商的美國供應商表示，為尋求在耶誕節此一消費假期來臨之前，能夠如期收到相關商品，均已提前數周向中國製造商訂貨。

路透30日報導，近日調查了位在美國和歐洲的多家玩具、電腦設備等耶誕節相關商品的供應商和零售商，所有企業都預計，今年耶誕假期會因全球貨櫃短缺，以及最近疫情反彈，導致深圳鹽田港塞港等海運問題，造成貨品出現長達數周的延誤。

報導稱，目前歐美零售商面臨的風險是，當消費者打開錢包準備狂買玩具、服裝和其他東西時，商品會嚴重「脫銷」（Out-Of-Stocks）。向亞馬遜、沃爾瑪和塔吉特等大型零售商出售多品牌玩具的洛杉磯MGA Entertainment首席執行官Isaac Larian坦言，「到時候會非常、非常混亂」。

Larian表示，公司還有玩具商品滯留在鹽田港的上百個貨櫃中，如果不能為零售客戶獲得足夠的庫存貨，就會大為損害耶誕節的銷售。

今年5月底因廣東疫情復燃而大塞港的鹽田港，被認為是亞馬遜在中國出貨的第一大海港。根據標普全球市場財智旗下貿易數據公司Panjiva資料，截至5月31日的三個月裡，鹽田港占亞馬遜處理貨運量的32.4％。

雖然鹽田港在6月24日重新開放，但貨櫃的短缺仍使航運活動無法全面恢復。目前全球的貨船都被超額預訂，但貨櫃卻因疫情導致港口員工不足而被滯留在港區，使得港口擁擠不堪。

報導指出，這些本應運往歐美的產品被堆積在工廠車間、倉庫停車場、海港碼頭和鐵路貨場，有可能造成比2020年假期「貨運末日（shipageddon）」更嚴重的航運阻塞。當時許多商品在耶誕節過後才抵達目的地。

另一方面，供不應求的運能也讓運費一路飆漲。中國出口集裝箱運價指數（CCFI）自4月16日以來連續10周上漲，最新指數為2,591.41點，再度刷新歷史高點。