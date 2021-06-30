陸6月製造業PMI 降至50.9

受到季節性因素及國內局部疫情等影響，大陸官方6月製造業和服務業採購經理人指數（PMI）擴張步伐雙雙放緩。但上游原材料價格漲勢減緩，令企業生產壓力得到緩解，加上市場需求逐漸恢復、用工景氣有所改善，大陸宏觀經濟仍保持穩定恢復態勢。

路透報導，中國國家統計局和物流與採購聯合會（CFLP）6月30日公布，官方6月製造業PMI略降至50.9，來到四個月低點，但略高於市場預估的50.8。官方6月服務業PMI為53.5，較5月份回落1.7個百分點。

從分項指數來看，在構成製造業PMI的五個分類指數中，生產指數和新訂單指數均高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，近期部分大陸企業生產活動受到晶片、煤炭、電力供應緊張及設備檢修等因素影響，生產擴張放緩。以新出口訂單指數來說，低於5月0.2個百分點，顯示製造業國外訂貨量回落。

趙慶河並指出，從6月主要原材料購進價格指數來看，除了石油煤炭及其他燃料加工業繼續攀升外，其他行業均明顯回落。6月出廠價格指數方面，大部分行業均有不同程度回落，代表原物料價格下降，廠商成本壓力也同步減緩，製造業價格快速上漲情況得到初步遏制。

中國物流信息中心特約分析師張立群則認為，從採購活動反映的生產經營形勢有趨緩跡象，尤其新訂單指數小幅提高而出口訂單指數小幅下降，反映大陸內需與外需有此漲彼消的轉換跡象，總需求回暖仍較為緩慢。分析師們強調，在需求還未全面恢復之前，大陸宏觀政策不宜過快收緊，仍要繼續穩定和擴大內需，對沖外需波動的影響。

光大銀行宏觀分析師周茂華表示，接下來官方仍需要繼續為部分製造業降低負擔，除了合理降低財務成本，還需要引導大宗商品價格回歸理性。他表示，目前大陸疫情防控形勢穩定，經濟活躍度上升，企業信心改善，加之海外需求仍處於復甦軌道，製造業仍有望保持較高景氣度。