世銀上修大陸今年GDP年增估8.5%

在大陸經濟持續復甦之下，財經組織和投資機構近期紛紛調升中國2021年經濟成長預測。世銀29日發表「中國經濟簡報」指出，受益消費釋放與出口成長強勁，將2021年GDP年增速預測從8.1％上調至8.5％。但世銀認為，大陸面臨生產率成長放緩、人口結構等問題，同時隨著低基期效應減弱，2022年GDP增速將放緩至5.4％。

大陸2020年GDP年增2.3％，是全球在疫情陰影壟罩中，唯一實現經濟正成長的主要經濟體。

邁入2021年，大陸經濟快速成長，第一季因低基期加上經濟持續復甦，GDP年增18.3％。2021年前5月，大陸工業增加值、消費、投資數據分別年增17.8％、25.7％、15.4％。出口方面，以美元計前5月年增40.2％。

世銀報告指出，隨著經濟活動繼續正常化，大陸的復甦範圍擴大，將2021年大陸經濟增長預期調升至8.5％。但隨著低基數效應逐漸消減，預計2022年增速為5.4％。

報告分析，大陸經濟前景面臨的風險大體均衡。私人消費和投資更為強勁的復甦，以及全球復甦趨勢增強，將支持大陸經濟實現更強勁的增長。

報告表示，受勞動力市場復甦、家庭收入增加和消費者信心增強支撐，預計大陸總需求結構會繼續轉向國內私人消費需求，實際消費增長將逐步回歸疫情前水平。投資也將繼續成為增長引擎。製造業資本支出因強勁的海外需求和更強勁的收入有所改善，預計結構將轉向私人投資，也抵消了基礎設施和房地產投資的降溫。

但世銀也指出大陸面臨的多項中期挑戰，包括人口結構問題、生產率增長放緩、不平等程度高和尚存的社會脆弱性問題，以及碳強度高的生產結構等。

滙豐29日則預測大陸經濟下半年會繼續復甦，但速度會放緩。因低基數效應逐步減少及大陸打壓房地產過熱的政策效果逐漸反映出來，預計下半年GDP增長或會放慢至6％。

滙豐表示，大陸經濟成長趨勢不變，主要動力來自消費復甦及全球對大陸產品需求強烈，有利於出口。